Streep door nieuwbouwwijk Rijnpark, maar Koudekerk zet hoop op nieuw plan

Ruim een maand geleden werd duidelijk dat het plan om 270 nieuwe huizen te bouwen aan de rand van Koudekerk aan den Rijn de prullenbak in kan, omdat de zogeheten geurcontour van de naastgelegen asfaltfabriek van Latexfalt de nieuwe woonwijk blokkeert. Nu de gemeente en de projectontwikkelaar overeenstemming hebben bereikt over het ontbinden van het contract, kan de prullenbak spreekwoordelijk geleegd worden.

Het niet doorgaan van Rijnpark, is een flinke streep door de rekening. 'Wij wachten al zestien tot zeventien jaar op woningbouw', vertelt Nicolien Wamsteker namens het dorpsoverleg in Koudekerk. 'Ons inwonersaantal moet groeien voor het behoud van voorzieningen als winkels, sportverenigingen en scholen.'

Nieuw plan

In de voorbije jaren is Koudekerk door de vergrijzing geslonken tot 4000 inwoners. Wethouder Van As belooft om in het eerste kwartaal van 2021 met een nieuw plan voor woningbouw te komen. In Oog van Koudekerk, de polder waar de Trekkertrek Familiedag jaarlijks plaatsvindt, zouden volgens Van As zeventig tot tachtig huizen gebouwd kunnen worden.

'Wij zijn heel benieuwd naar de alternatieve locaties en de haalbaarheid daarvan. Want weer zestien jaar wachten en concluderen dat het geen slimme locatie is, daar schieten wij niks mee op', vindt Wamsteker. De voorzitter van het dorpsoverleg heeft een duidelijke boodschap voor de gemeenteraad: 'Woningen bouwen in Koudekerk stond in een hoop verkiezingsprogramma's. Laten we die zo snel mogelijk - en nog voor de verkiezingen in 2022 - realiseren!'