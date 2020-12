Overgebleven schapen nog niet de oude na aanval door honden: 'Nog steeds schrikkerig'

'Laatst kwam er een hond voorbij, één schaap flipte volledig,' gaat Judith verder. 'De eerste dagen waren ze allemaal zo van streek, dat ik niet eens in het land kon komen. Logisch ook: die schapen hebben zo'n heftige nacht achter de rug. Ze hebben letterlijk moeten rennen voor hun leven. Wanneer ze nu iets vreemds zien of horen, denken ze meteen dat ze weer moeten vluchten.'

Ook Judith zelf is nog niet de oude. 'Het borrelt toch elke keer weer een beetje op hè? Dan komt er een hond voorbij of ik word gebeld op een raar tijdstip. Vanochtend had ik nog de verzekering aan de telefoon. Dan begin ik opeens weer te huilen. Waarom weet ik niet. Maar ik ben natuurlijk wel zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag met die schapen bezig. Het is mijn werk, mijn alles. Het zal toch tijd nodig hebben om dit een plekje te geven.'

Bekkies missen

Waar de teller van het aantal overleden schapen de eerste dagen na de hondenaanval nog op veertien stond, is dat inmiddels opgelopen naar achttien schapen. 'Er waren zeven schapen gewond. Met twee daarvan ging het zo slecht, dat we ze uiteindelijk hebben laten inslapen. Daarnaast waren er ook nog twee schapen vermist. Die hebben we uiteindelijk twee weken geleden gevonden in het riet.'

Het verlies van de nog zeer jonge schapen - 'de toekomst van de kudde' - heeft grote gevolgen voor Judith's bedrijf. 'Wij fokken voor het stamboek van dit soort en missen nu gewoon een halve generatie. Dat gat van die achttien schapen, kunnen we onmogelijk nog dichten. Daarnaast doen we ook veel begrazingsprojecten in de regio. Daar gaan we gewoon bekkies missen, want de lammetjes van komend voorjaar eten nog niet zoveel als de schaapjes die nu één jaar oud waren geweest.'

Honden weg

Wat de schaapsherderin wel erg gesteund heeft na het drama, is de stortvloed aan lieve reacties van zowel bekende als wildvreemden. 'Mensen die brieven in de bus stoppen, kaarten sturen, maar we krijgen ook donaties. Dat is echt hartverwarmend.'

Ook is ze blij dat het contact met de hondeneigenaren zo goed is geweest. 'De laatste tijd spreek ik ze niet zoveel meer, maar daar is eigenlijk ook geen aanleiding toe. Ze hebben gedaan wat ze konden, en beloofd dat de honden weggaan. De rest is nu in handen van de verzekering.' De hondeneigenaren bevestigen dat één hond al weg is.

Lammetjes

Judith denkt wel nog vaak na over de bewuste nacht die de schapen hebben meegemaakt. 'Wat een leed en ellende die dieren gehad hebben, de angst. Dat komt nog vaak boven en dan denk ik: goh, die arme beesten.'

Maar er is ook positief nieuws. 'De 'geplande' lammetjes komen in het voorjaar van 2021. Maar één schaap is - heel bijzonder - toch deze winter al per ongeluk zwanger geraakt. Een paar weken geleden liepen er opeens twee lammetjes in mijn wei. Dat was wel een heel welkome verrassing en een geluksmomentje in deze gekke tijd. Eindelijk wat nieuw leven.'

