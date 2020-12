GGD klaar voor start toedienen coronavaccin: 'Zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid'

Er is veel kritiek op de Nederlandse overheid en de GGD's dat ze niet dit jaar nog kunnen beginnen met vaccineren, terwijl het vaccin wel al beschikbaar is. Directeur Sjaak de Gouw van GGD Hollands Midden is het hier niet mee eens. 'Andere landen zetten de eerste prikken in december voor een mooi fotomoment. Wij doen daar niet aan mee.'

De eerste coronavaccins zijn door de Europese Commissie goedgekeurd en kunnen gebruikt gaan worden. De eerste landen beginnen komende zondag al met de vaccinatie, terwijl de GGD's Haaglanden en Hollands Midden pas op 18 januari de eerste mensen in gaan enten. Volgens De Gouw is dit geen probleem. 'Voor ons is zorgvuldigheid veel belangrijker dan snelheid', legt hij uit in West Wordt Wakker op Radio West.

Er moet namelijk nog veel gebeuren tussen de goedkeuring van de vaccin en de start van de grootschalige vaccinatiecampagne. 'Pas als we de gegevens van de EMA (Europese gezondheidsorganisatie) en de Gezondheidsraad hebben, weten we wat de bijwerkingen van de verschillende vaccins zijn en wie er wel en niet ingeënt mogen worden. Dan weten we ook pas welke vragen we de mensen moeten stellen en hoe we het registratiesysteem zo in moeten richten dat alles goed gaat. Daar hebben we nog ongeveer tien werkdagen voor nodig', legt De Gouw uit.

Kinderziektes eruit halen

Na die tien dagen beginnen de eerste drie GGD's met vaccineren, op 18 januari gevolgd door de regio's Haaglanden en Hollands Midden. De Gouw benadrukt dat dit niet is omdat de organisaties er niet klaar voor zijn. 'Door op drie locaties te beginnen kunnen we leren van wat er fout gaat. Niet omdat de eerste mensen proefkonijnen zijn, maar we zien wel waar we praktisch tegenaan lopen en hoe we de kinderziektes eruit kunnen halen. Door op maar drie locaties te starten voorkomen we dat we op 25 plaatsen dezelfde fout maken.'

De Gouw bestrijdt dan ook dat Nederland te afwachtend is geweest met de invoering van de vaccinaties. 'In Groot-Brittannië zijn ze al begonnen, maar daar zie je nu dat de registratie van de bijwerkingen niet goed is. Wij kiezen daarom voor zorgvuldigheid in plaats van voor snelheid. De andere Europese landen beginnen over het algemeen ook pas halverwege januari. De eerste vaccinaties van deze week zijn niet meer dan een fotomoment. Duitsland is tot het einde van het jaar voorzitter van de Europese Unie, dus die willen laten zien dat ze in hun periode zijn begonnen met vaccineren. Daarvan heeft Hugo de Jonge gezegd: daar doen wij niet aan mee.'

