Hyperloop-project krijgt 4,5 miljoen subsidie

De ministeries van Infrastructuur en Economische Zaken geven 4,5 miljoen euro subsidie aan een groep bedrijven en onderzoeksorganisaties die werken aan de hyperloop. Onder hen is ook hyperloopbedrijf Hardt Hyperloop, dat een paar jaar geleden werd opgericht door een groep studenten van de TU Delft. De hyperloop is een supersnelle vacuümtrein.

De studenten van de TU Delft deden tijdens hun studieperiode mee aan een wedstrijd van de Amerikaan Elon Musk. De bekende oprichter van Tesla is een voorvechter van de hyperloop en organiseert jaarlijks een wedstrijd voor studenten om de techniek te verbeteren. In 2016 wonnen de vier Delftse studenten de SpaceX-competitie, waarna ze na terugkeer in Delft het bedrijf oprichtten.

De hyperloop, een supersnelle vacuümtrein, vliegt door een buis die vrijwel vacuüm is gezogen. Het idee is dat de trein door de lage luchtweerstand enorme snelheden kan bereiken. Het is een soort buizenpost voor mensen en goederen. Wereldwijd zijn meerdere bedrijven met de ontwikkeling van deze technologie bezig.

Testbaan van drie kilometer

Het Delftse Hardt Hyperloop verwacht dat hyperloop de toekomst van het reizen gaat worden, omdat het een alternatief voor vliegen moet kunnen zijn. 'In 2028 hopen we het eerste traject in Europa te kunnen gebruiken', liet Jelte Altena van het Hardt Hyperloop eerder weten.

De organisaties in het Hyperloop Development Program willen de komende drie jaar met tests en onderzoek onder meer aantonen dat het vervoersmiddel veilig en economisch levensvatbaar is. Daarvoor verrijst ten oosten van de stad Groningen het European Hyperloop Center, met laboratorium en een testbaan van drie kilometer. De bouw begint waarschijnlijk volgend najaar en in 2022 moet het complex gereed zijn.

Dertig miljoen

Met de toezegging van het Rijk heeft het initiatief nu dertig miljoen euro aan financiering rond voor de bouw van het testcomplex en het onderzoek, aldus het Hyperloop Development Program. Onder meer Tata Steel, Vattenfall, IHC, Schiphol en bouwbedrijf BAM zijn erbij betrokken. De provincie Groningen draagt drie miljoen euro bij.

