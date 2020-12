Ruud Brood aast op eerste overwinning met ADO en kan jaar ‘veilig’ afsluiten

Sinds de aanstelling van trainer Ruud Brood wist ADO Den Haag drie keer gelijk te spelen en verloor het twee duels. Een overwinning staat nog niet op het lijstje van de nieuwe trainer. ‘Het zou mooi zijn, daar moeten we ook voor gaan. Niet dat we dat hiervoor niet deden, maar het zou een mooie afsluiting van het jaar zijn.’

Mocht de Haagse club de laatste wedstrijd van het jaar winnend afsluiten, dan is de kans vrij groot dat Brood met zijn mannen de probleemzone verlaat en het kalenderjaar als nummer vijftien afsluit. Bij een driepunter komt ADO Den Haag op een totaal van tien punten. De Haagse club passeert dan Willem II en VVV Venlo als beide ploegen uit het zuiden verliezen. De Tilburgers nemen het thuis op tegen Ajax en de ploeg uit Venlo gaat op bezoek bij PSV.

In aanloop naar het laatste duel van het kalenderjaar spaarde Brood een aantal spelers. Zo kwam Ricardo Kishna niet binnen de lijnen tegen Ajax en werd Michiel Kramer afgelopen weekend eerder naar de kant gehaald toen bleek dat een stunt tegen de koploper niet meer binnen handbereik was. ‘In januari krijg je een programma met veel dubbele wedstrijden, daar is deze week met Ajax op zondag en PEC Zwolle op woensdag een voorbode van. Dan moet je ook kijken hoe de jongens er op staan. Voor wat ik heb gezien, is iedereen nu redelijk fit.’

'Ik schat PEC hoger in dan Emmen'

Tegenstander Zwolle staat momenteel elfde op de ranglijst maar draait de laatste weken stroef. ‘Zwolle is een tegenstander die goed kan combineren en graag wil voetballen. Wij mogen PEC Zwolle echt niet onderschatten. Daarentegen spelen wij thuis en moeten wij vol voor de winst gaan. PEC vergelijkbaar met Emmen? Nee, dat vind ik niet. Ik vind PEC beter qua voetbal. Dat ze qua resultaten de laatste tijd minder zijn, kan ik moeilijk inschatten. Ik vind wel dat PEC meer kwaliteit heeft dan Emmen.’

Mocht Brood met ADO Den Haag winnen van PEC dan is hij de succesvolste trainer van de Haagse club in 2020. Alan Pardew startte het jaar als eindverantwoordelijke en vergaarde zes punten in acht duels. Ook Aleksandar Rankovic stond acht wedstrijden aan het roer. De Serviër kwam tot vier punten. Brood kan in zijn eerste zes wedstrijden bij een overwinning op zes punten komen, maar heeft daar twee duels minder voor nodig gehad dan Pardew.

‘Of er een beloning voor Jamal Amofa inzit? Haha, ik ga niet op namen in. Dan help ik PEC. Daar zullen ze ongetwijfeld naar jullie luisteren. Hij deed het behoorlijk tegen Ajax, maar er zijn er meer, want ik vond ook Bourard goed invallen.’

Vermoedelijke opstelling

De kans is groot dat Samy Bourard tegen PEC Zwolle start. De aanvaller kende met een assist en een doelpunt een sterke invalbeurt tegen Ajax. Besuijen zal dan, net als tegen Emmen, vanuit het middenveld spelen. Kishna keert terug in de basiself. Ilay Elmkies is om medische redenen niet inzetbaar, Ravel Morrison neemt na een week afwezigheid weer plaats op de bank.

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en PEC Zwolle is woensdagavond live te volgen op 89.3 FM Radio West.