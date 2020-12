Eis: 8,5 jaar cel tegen vader voor doodschudden baby

De man uit Waddinxveen die zijn acht weken oude baby dood geschud zou hebben, moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt 8,5 jaar de gevangenis in. 'Ik heb hem in paniek geschud. Twee of drie keer', zo verklaarde de vader dinsdag in de rechtbank. 'Niet om hem iets aan te doen, maar om hem te redden.'

De 30-jarige man uit Waddinxveen was op 16 januari vorig jaar alleen thuis met zijn zoontje. Hij zat te gamen en hoorde op een moment een gorgelgeluid uit de kinderkamer komen. Hij ging kijken bij de acht weken oude baby. 'Hij was witgrauw en levenloos. In paniek heb ik hem geschud.'

De vader zegt alles geprobeerd te hebben om zijn zoontje te redden. Hij wiegde het kind, blies in zijn gezicht en deed lauw water op het gezichtje. De baby kwam niet bij en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het mocht niet meer baten en de baby overleed aan hersenletsel. 'Ik ben bang dat ik misschien toch te hard geschud heb', zo verklaarde hij. 'Ik weet dat ik het beste heb willen doen, ik had geen slechte intenties. Ik kan mezelf in de spiegel aankijken.'

Met kracht hebben geschud

De verdachte ontkende bij de politie dat hij had geschud, maar is nu op dit verhaal teruggekomen. Volgens een deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), moet het zo zijn dat dit met veel kracht gebeurd moet zijn als de verdachte maar drie keer heeft geschud. Anders zou het dodelijke hersenletsel niet zijn opgetreden. Twee weken voor het schudincident had de baby al een bloeding bij het hersenvlies, maar die zou volgens de deskundige niet de oorzaak van de dood zijn geweest.

Volgens de officier van justitie moet de vader het kind minimaal vijf seconden geschud hebben. 'Er was sprake van aanzienlijk letsel in het hoofd dat niet zomaar ontstaat.' Het hoofdje van de baby zou naar voor en achter geklapt zijn. De aanklaagster gelooft niet dat het jongentje al onwel was toen de vader hem uit de wieg haalde. De baby zou die dag nog vrolijk geweest zijn.

Denk dagelijks aan zijn eerste glimlach

De officier van justitie meent dat de vader zich bewust was van de gevaren van het schudden van de baby. 'Hij wist dat het niet goed was wat hij deed. Met zo’n kindje moet je heel voorzichtig zijn. Dit had nooit mogen gebeuren.' Ze eist tegen de verdachte een celstraf van 8 jaar en zes maanden vanwege doodslag op de baby. Daarnaast zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling van de moeder van het kind tijdens een ruzie na het overlijden van hun zoontje. Dat ontkent de verdachte.

De moeder van de baby eist van de verdachte twintigduizend euro smartengeld. 'Het ene moment sta je een kinderwagen uit te kiezen, het andere moment een kist', zei de hevig geëmotioneerde vrouw op de zitting over de dood van haar zoontje. 'Ik mis hem zo. Ik denk dagelijks aan zijn eerste glimlach.' Ook de vader, die al geruime tijd vastzit, zei zijn kindje intens te missen. 'Mijn cel hangt vol foto’s van hem.' De rechtbank in Den Haag doet op 5 januari uitspraak.

