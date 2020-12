Documentaire over kerstbomen rausen in Den Haag: 'Alles ging op het vuur'

In onvervalst Haags haalt duivenmelker Patrick Rijker herinneringen op. 'De hele straat stond zwart van de rook. Alles ging op het vuur. Dat was juist de kick. We begonnen maanden van te voren al met het verzamelen van pallets, autobanden en kerstbomen. We liepen er echt voor, niet zoals bij de vreugdevuren op Scheveningen dat alles met de vrachtwagen wordt gebracht. Slepen met die bomen, voor elke boom had je je uit de naad gelopen en 's avonds was je helemaal gesloopt en ging je lampje uit.'

'Een keer zijn we verraden, nou dan baal je wel', memoreert Rijker. 'Al die autobanden werden weggehaald door de politie. De kerstbomen, huisraad, autobanden en pallets werden verstopt op daken, in tuinen en opslagkelders. Er werden zelfs riolen opengebroken om daar de kerstbomen in te verstoppen. Bij ons lagen ze in de tuin om de duiventil heen, en 's nachts lag ik wakker omdat ik bang was dat alles gestolen zou worden,' vertelt de duivenmelker.

Foto: Jos van Leeuwen

Miljoenen guldens schade

Het ging er vaak niet zachtzinnig aan toe, weet ex-wethouder van Sociale zaken in Den Haag, Pierre Heijnen. Hij heeft nog steeds een litteken boven zijn oog van het 'rausen', omdat hij ooit in elkaar werd geslagen om een boom.

Nostalgie overheerst in de documentaire Kerstbomen rausen, maar ondertussen zat de overheid met de handen in het haar. Miljoenen guldens schade, gewonden, doden; het was altijd bal tussen kerst en oud en nieuw.

Foto: Jos van Leeuwen

Kentering

‘In 1997 vond er een kentering plaats', vertelt ex-bureauchef van de politie, Ruub Petow. Er werd besloten om een statement te maken: met een peloton ME en een gepantserde shovel werd een van de vuren in Laak opgeruimd. Dat statement werkte, maar toch heeft nog twee jaar geduurd voordat het iets rustiger werd.

Er waren nog een paar plekken waar de vreugdevuren werden gedoogd. Dat was eigenlijk het begin van de vreugdevuren op het Scheveningse strand.

De documentaire 'Kerstbomen rausen' wordt op 27 december vanaf 18.00 uur uitgezonden op TV West.