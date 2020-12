Zorgmedewerkers HMC: 'Terugkijken op 2020 doet echt pijn'

'Wat mij het meest is bijgebleven, is dat we coronateams hebben ingericht met mensen die nog nooit met elkaar hebben samengewerkt en ineens uit het niets zo heftig moeten samen werken. Wat ik ook zwaar vind, is dat die heftige zorg die normaal naar de ic gaat, nu toch op de reguliere afdeling blijft. Daarnaast: door de hele tijd met deze mensen om te gaan, ben je zelf ook bang om het virus te krijgen', aldus zorgmedewerker Leonie van Dijk.

Leonie van Dijk

'Het is best wel zwaar op de eerste hulp, maar gelukkig kunnen we allemaal goed met elkaar praten. We steunen elkaar, het voelt als een warme deken. Er is veel veranderd sinds de eerste golf, toen iedereen nog voor ons stond te klappen, of ons pizza's gaf. Je voelde je gewaardeerd, dat is nu anders', zegt Rianne de Caluwé-Lam.

Rianne de Caluwé-Lam

'Dat het zwaar is, zijn we gewend. Daar zijn we ook voor opgeleid hier op de eerste hulp en dat doen we dan ook met liefde. Het is dan ook erg fijn dat we veel steun aan elkaar hebben', zegt eerste hulp-medewerker Debbie van Egmond.

Debbie van Egmond

'Wat schrijnend is, is dat ik voor mijn eigen ogen patiënten binnen zag komen met een klein kuchje, die soms dezelfde dag nog op de intensive care belandden en dan overleden aan deze ziekte. Het is ook best lastig als je dat dan aan de familie moet vertellen, want ze kunnen moeilijk afscheid nemen vanwege alle protocollen. Terugkijken daarop doet soms best pijn ja', aldus eerste hulp-medewerker Peter Stap.

Peter Stap

'Ik ben er ook een beetje klaar mee, ik ben echt wel corona-moe. Zeker nu het vaccin er komt. We moeten ons nu voorbereiden op minder reguliere zorg en meer Covid-zorg. In het begin vonden we dat prima, maar nu het zo lang duurt, wordt het eentonig, je wilt verder. Ik heb het idee dat wij ook stil staan als zorg, wij willen ons ook verder ontwikkelen, verder in ons werk', zegt zorgmedewerker Siets Wildenbeest.

Siets Wildenbeest

LEES OOK: Replica van Nachtwacht in HMC Westeinde: 'Je kan hem aanraken'