Kerstdrukte in de bakkerij: 'Het is een gekkenhuis'

Het is woensdagochtend, een dag voor kerstavond, druk in de bakkerij. Een lichte suikergeur hangt in de zaak. Het personeel is al sinds middernacht aan het werk. Broodjes, schuimkransjes, croissantjes, koekjes… alles wordt vers gemaakt. 'Het is echt heel druk', zegt een van de bakkers. 'Maar het zit er voor vandaag nog niet op.'

Net als bij supermarkten, slagers en andere bakkerijen is het druk in De Diamenten Ring, omdat restaurants vanwege de coronamaatregelen dicht zijn. Iedereen viert kerst thuis. Het voorproces van het maken van brood is in volle gang. Achterin de zaak wordt gekneed en worden de banketstaven gebakken. 'Het is een speciale dag. Het zijn allemaal voorbereidingen op morgen', vertelt Van Holsteijn.

Extra winkel

Het is voor Van Holsteijn geen verrassing dat het drukker is. De eigenaar van de bakkerij is al in de zomer begonnen met de voorbereidingen en heeft toen al een plan bedacht.

'Er mogen vanwege de maatregelen maximaal vijf klanten in de winkel. Normaal staat die helemaal vol', zegt Van Holsteijn in het radioprogramma West Wordt Wakker. 'Daarom ben ik op zoek gegaan naar een extra winkel. Toevallig kwam aan de overkant een pand vrij. Ik heb de eigenaar gebeld en voor zeven weken hebben we nu tijdelijk een extra winkel, waardoor we de drukte kunnen splitten.'

Het is volgens de eigenaar de drukste tijd van het jaar. Hij regelt de zaken aan de voorkant. 'Samen met dertien meiden.' Achterin de winkel staan de mede-eigenaar en de andere bakkers. Een medewerkster is bezig met het klaarleggen van de bestellingen. 'Die moeten naar de overkant, want daar worden de bestellingen opgehaald.'