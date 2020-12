Corona-expert over afschalen niet-urgente zorg: 'Er moet tijdiger ingegrepen worden'

De situatie in de ziekenhuizen is kritiek. De reguliere zorg moet steeds meer wijken voor het opvangen van coronapatiënten. 'Ik vind het een drama wat er nu gebeurt', vertelt Wim Schellekens, lid van het Red Team dat het kabinet advies geeft. 'Er moet tijdiger worden ingegrepen zodat dit nooit meer kan gebeuren.'

Het aantal mensen met corona in de ziekenhuizen loopt steeds verder op. De ziekenhuizen hebben de planbare zorg afgeschaald en de ic-capaciteit wordt weer verder opgeschroefd. 'We hebben geen keuze', vertelt de oud-inspecteur van de Gezondheidszorg. 'De Covid-patiënten moeten geholpen worden. Maar dat betekent wel dat mensen die nu thuiszitten met bijvoorbeeld een liesbreuk niet geholpen kunnen worden. Dat is heel erg, want die mensen hebben klachten en hebben die behandeling niet voor niets nodig.'

De planbare reguliere zorg de komende weken stopgezet totdat de druk op de Covid-zorg gaat afnemen. Het gaat om zorg die niet perse binnen zes weken nodig is en die zonder risico op gezondheidsschade kan worden uitgesteld. Dit geldt voor zowel de ziekenhuizen als de zelfstandige behandelcentra. De behandelend arts bekijkt altijd zorgvuldig of de zorg verantwoord kan worden uitgesteld. De acute zorg en kritiek planbare zorg, waaronder oncologische zorg, gaan gewoon door. Ook de poliklinische zorg gaat door.

Volgens Schellekens komt de huidige situatie omdat het kabinet te lang gewacht heeft met ingrijpen. 'Het kabinet stuurt op de ziekenhuiscijfers en niet op de nieuwe besmettingen', legt hij in West Wordt Wakker op Radio West uit. 'En dan ben je altijd te laat. Ik hoorde Ernst Kuipers in september nog zeggen dat de ziekenhuizen de extra besmettingen wel aankonden omdat er nauwelijks mensen met Covid lagen. Maar je weet dat de groei in opnamen altijd een paar weken later komt.'

Kwakkellockdown

Schellekens is een van de leden van het Red Team. Zij hebben zich vanaf de start van de coronacrisis kritisch opgesteld ten opzichte van het kabinetsbeleid en gevraagd en ongevraagd adviezen gegeven. Het Red Team wilde in september al strengere maatregelen. 'Het kabinet heeft toen nog afgewacht, in de hoop dat het beter zou gaan. Maar hoop is geen strategie.'

'Medio oktober zagen we de mensen weer de ziekenhuizen in komen', zo vervolgt Schellekens. 'Het kabinet kwam met een te zachte lockdown, die in november aangevuld werd met nieuwe maatregelen. Dit zijn we de kwakkellockdown gaan noemen, omdat die misschien wel tot juli zou gaan duren voor we op het goede niveau aan besmettingen zouden zitten.'

Zorgmedewerkers op hun tenen

Vorige week volgde een nieuw pakket aan maatregelen en sindsdien zitten we in een zware lockdown. 'Terecht, maar veel te laat', zegt Schellekens fel. 'Als we in september hadden ingegrepen waren we er in november al weer uit geweest. Nu zitten we er nog steeds middenin. Het is echt een drama wat er nu gebeurt. Mensen die naar het ziekenhuis of naar de ic moeten zijn echt heel ziek. Het is niet voor niets dat ze daar heen moeten. En dan heb ik het nog niet eens over de zorgmedewerkers die werkelijk op hun tenen lopen om dit allemaal klaar te krijgen.'

De afgelopen dagen zijn de besmettingscijfers al aan het dalen. De Leiderdorper is dan ook voorzichtig optimistisch. 'De zware lockdown is vorige week ingegaan en het duurt dan ongeveer twee weken voor we de resultaten in de besmettingen zien en de ziekenhuizen komen daar nog eens twee weken achteraan.'

Economische druk

De grootste angst van Schellekens is dat het kabinet besluit om snel weer maatregelen te versoepelen. 'Op het moment dat de ziekenhuiscijfers gaan dalen is het al bijna 19 januari. Ons advies is om niet te snel te versoepelen. Ik begrijp de enorme economische druk op het kabinet, maar we moeten er nu voor zorgen dat het virus ingedamd wordt. Anders zitten we in maart of april in de derde golf en dat moeten we echt niet willen.'

Schellekens kan nog niet zeggen welke invloed de gemuteerde variant op het kabinetsbeleid zou moeten hebben. 'We weten nog niet zo goed hoe het met deze variant zit', legt hij uit. 'Als de besmettelijkheid inderdaad groter is, dan moeten er zwaardere maatregelen genomen worden omdat het langer duurt voor we onder 1250 besmettingen per dag zitten. Maar ook bij die nieuwe variant geldt dat het niet verspreid wordt als we elkaar niet ontmoeten. Wat dat betreft maakt het niet uit. Als we ons houden aan de maatregelen kunnen we besmettingen voorkomen. Wees daarom met kerst heel terughoudend in het ontmoeten van mensen.'

