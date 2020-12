De 'dronken man' haalt geslachtsdeel tevoorschijn bij school: 'Ik moest echt heel nodig plassen'

En dus staat 'de dronken man' nu voor de rechter. Niet alleen voor het incident bij de school, op 9 oktober van dit jaar. Hij heeft daarna een gebiedsverbod voor de omgeving van de school gekregen, en dat heeft hij drie dagen daarna al geschonden. Ook een winkelverbod voor de nabijgelegen supermarkt, wat hij al sinds eind augustus heeft, overtreedt hij regelmatig. Daar moet hij zich ook voor verantwoorden, en voor de diefstal van twee blikjes bier.

De 28-jarige verdachte, Isaiah, is nuchter op de zitting verschenen. Hij zegt dat hij niet meer drinkt, en hij lijkt niet erg onder de indruk van de aanklachten. Het bier heeft hij gestolen, ja. Bij de politie heeft hij daarover gezegd: 'Ik steel daar elke dag mijn bier, moeten ze maar beter opletten.' Dat hij een winkelverbod heeft, weet hij wel. En hij drinkt meestal thuis, niet op straat. 'U heeft de afgelopen maanden anders wel vijf bekeuringen gehad voor openbare dronkenschap', merkt de rechter op.

Spijt

Van het incident bij de school heeft hij spijt, zegt hij nu. 'Het was slecht. Ik zal het nooit meer doen, maar ik moest gewoon heel erg nodig.' Hij vertelt dat hij tegen een boom heeft geplast en dat hij zich er niet bewust van was dat er kinderen keken. De rechter merkt op dat hij eerder heeft verteld dat hij een spelletje deed met de kinderen, dus hij moest weten dat ze er waren. 'Ja', zegt Isaiah nu, dat wist hij eigenlijk wel.

De officier van justitie wil weten waarom hij niet naar huis is gegaan om te plassen, hij woont vlakbij. Maar volgens Isaiah kon hij het echt niet meer ophouden. De schoolkinderen zeggen dat ze hem helemaal niet hebben zien plassen, maar alleen hebben gezien dat hij zijn broek omlaag deed.

Gebiedsverbod

De rechter wil weten waarom hij drie dagen later weer bij de school stond, terwijl hij een gebiedsverbod kreeg. 'U had de brief waar dat in stond nog op zak.' Isaiah zegt nu dat hij niet begreep wat er in die brief stond. Pas toen agenten het na zijn aanhouding uitlegden, snapte hij naar eigen zeggen wat een gebiedsverbod inhoudt.

Ook zijn advocaat voert de taalbarrière aan: 'Mijn cliënt doet wel alsof hij goed Nederlands begrijpt, maar dat is helemaal niet zo. Het gebiedsverbod had hem overhandigd moeten worden in een voor hem begrijpelijke taal. Dat is niet gedaan en daarom kan hij niet worden veroordeeld voor de overtreding.'

Eis

De officier van justitie vindt alle vier de feiten bewezen. 'Hij wist dat hij bij een school stond en dat er kinderen keken, dat is schennis van de eerbaarheid. Het gebiedsverbod heeft hij wel degelijk begrepen. Er was weliswaar geen tolk, maar volgens de politie kon hij het prima volgen. Ook het winkelverbod voor de supermarkt kende hij en de diefstal van het bier heeft hij bekend.' Ze eist een taakstraf van 26 uur en een week voorwaardelijke celstraf.

De advocaat van Isaiah betoogt dat de man moet worden vrijgesproken, niet alleen voor de overtreding van de gebiedsverboden, ook voor de schennispleging. Hij moest nou eenmaal plassen, en hij deed dat op afstand van de kinderen. 'Dat is strafbaar en onwenselijk, maar geen seksueel oneerbaar gedrag.' Verder wijst ze erop dat alleen een verklaring van de overblijfmeester in het dossier zit. Hij heeft alles van horen zeggen van zijn leerlingen, en dat is niet genoeg, zo vindt ze.

Uitspraak

De rechter is het daar niet mee eens. Ze vindt bewezen dat Isaiah zijn geslachtsdeel tevoorschijn heeft gehaald. 'Of u nu heeft geplast of niet, doet er niet zoveel toe. Ik denk niet dat u een seksuele bijbedoeling had, maar het gaat erom of het oneerbaar is in het zicht van de kinderen, en ik vind van wel.'

Ook de winkeldiefstal en de overtreding van de twee gebiedsverboden acht de rechter bewezen. Dat de verdachte de taal niet machtig is, vindt ze niet bewezen. Ook is Isaiah toerekeningsvatbaar, aldus de rechter. Ze veroordeelt hem tot een werkstraf van 40 uur waarvan de helft voorwaardelijk, en een hele reeks verplichte behandelingen: psychische hulp, schuldhulpverlening, afkicken van de drank en het zoeken naar een dagbesteding. Isaiah accepteert het zonder morren: 'Ik vind dat goed. Ik heb hulp nodig. Ik zal me aan de voorwaarden houden.'

De naam van de verdachte is om privacyredenen gefingeerd

