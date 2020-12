Politie verspreidt foto van moordverdachte Noordwijk: 'Benader hem niet zelf'

Agenten vonden het lichaam van de vrouw zondag in een huis aan het Lindenplein in Noordwijk. De politie zoekt de 25-jarige H., omdat hij haar zou hebben gedood. Volgens de politie is de man op de vlucht en zit hij mogelijk in het buitenland, daarom staat hij nu ook internationaal gesignaleerd.

De politie waarschuwt om de man niet zelf te benaderen en gelijk de politie te bellen: 'Van Serge H. is bekend dat hij psychische klachten heeft en agressief kan reageren.' H. heeft lang donker krullend haar, dat hij los of vast draagt, een mager postuur en draagt vermoedelijk een zwarte jas. Het is onduidelijk hoe hij zich verplaatst. Het is niet bekend gemaakt wat zijn relatie met het slachtoffer is.

Vrij uitzonderlijk

Het is vrij uitzonderlijk dat de politie naam en toenaam geeft van een verdachte. Maar volgens een woordvoerster van politie wordt het van 'groot belang geacht' de verdachte snel op te sporen en heeft de hoofdofficier van justitie daarom hiertoe besloten.

Omroep West behandelt deze verdachte niet anders dan andere verdachten. Dat betekent dat er een balkje op de foto zit en dat de naam van Serge H. niet voluit wordt geschreven.

