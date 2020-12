GGD Haaglanden gaat vaccineren bij het ADO Den Haag-stadion

Zorgmedewerkers van verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning kunnen zich als eerste in laten enten tegen het coronavirus. Zij krijgen via hun werkgever op 4 januari een uitnodiging om zich te laten vaccineren. Op drie locaties in Nederland beginnen de vaccinaties op 11 januari, de GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden gaan een week later van start. Mensen kunnen vervolgens via een speciaal telefoonnummer een afspraak maken bij een locatie naar keuze.

Fabrikant Pfizer/BioNTech levert in de komende dagen de eerste vaccins aan Nederland. De verwachting is dat de regio Haaglanden de beschikking krijgt over minimaal 29.000 vaccins. Dat betekent dat meer dan 14.000 zorgmedewerkers ingeënt kunnen worden, want een vaccin van deze fabrikant bestaat uit twee prikken. Zeven dagen na de twee vaccinaties zijn mensen maximaal beschermd tegen het coronavirus.

Priklijnen

De vaccinatie bij het stadion van ADO Den Haag zal gebeuren op parkeerplaats P2. De Veiligheidsregio en GGD beginnen op korte termijn met de opbouw van de tenten, waarmee speciale priklijnen worden opgesteld zodat de vaccinaties zo effectief en veilig mogelijk gedaan kunnen worden. Er zullen minimaal tien mensen tegelijk gevaccineerd kunnen worden in de verschillende rijen. De GGD zegt per dag op te kunnen schalen als er meer dan zevenhonderd personen per dag ingeënt moeten worden.

Nederland heeft in totaal zes soorten vaccins aangekocht, waarvan de tweede het Moderna vaccin is. Deze wordt naar verwachting op 6 januari 2021 goedgekeurd. Moderna is op basis van hetzelfde principe ontwikkeld als het Pfizer/BioNTech vaccin, alleen op bewaarcondities flink van elkaar verschillen.

Faciliterende bijdrage

Algemeen directeur Mohammed Hamdi van ADO Den Haag is blij dat de voetbalclub een rol kan spelen bij de vaccinatie. 'Wij vinden het belangrijk om een rol te spelen in de bestrijding van het coronavirus en doen in het kader hiervan graag opnieuw een maatschappelijke stap naar voren. In navolging van de testlocatie en de corona-zorglocatie voor dak- en thuislozen kunnen wij met het terrein van het Cars Jeans Stadion wederom een faciliterende bijdrage leveren aan de samenleving.'

