Leidenaar vrijgesproken voor schietpartij bij Thialf

De Leidenaar die in 2017 bij het Thialf-stadion in Heerenveen betrokken zou zijn geweest bij een schietpartij is hiervoor vrijgesproken. Volgens het gerechtshof had Charles Reinier van der W. wel een wapen op zak, maar is het niet met zekerheid te zeggen of hij ook heeft geschoten. Van der W. werd wel veroordeeld tot een celstraf van drie maanden voor het tonen van een wapen.

De 60-jarige man uit Leiden kreeg op de parkeerplaats van de schaatsbaan in Heerenveen ruzie met slachtoffer Bert Jonker van ingenieursbureau Clafis. Het slachtoffer en Van der W. hadden een zakelijk geschil. Toen Jonker weg wilde rijden, hield Van der W. de auto tegen.

Wat er daarna is gebeurd, is onduidelijk. Beide mannen hebben tegenstrijdige verklaringen gegeven over wie het wapen bij zich had. Volgens het hof is het zeker dat de Leidenaar het wapen bij zich had en dat hij het slachtoffer hiermee ook heeft bedreigd.

Maar het is niet zeker of Van der W. ook met scherp op Jonker heeft geschoten. Die liep weliswaar een handwond op, maar het gerechtshof heeft twijfels over hoe die is ontstaan. Ook zijn er geen overtuigende sporen in de auto gevonden die duiden op een schietpartij.

Zware mishandeling

Het gerechtshof heeft Van der W. daarom in het hoger beroep vrijgesproken voor de schietpartij. In eerste aanleg kreeg de man uit Leiden een gevangenisstraf van 2,5 jaar voor zware mishandeling. Het Openbaar Ministerie vond dat er sprake was van een poging tot doodslag en eiste vorige maand in het hoger beroep een gevangenisstraf van 3,5 jaar. Met een celstraf van drie maanden valt de straf echter een stuk lager uit.

LEES OOK: OM eist in hoger beroep 3,5 jaar cel tegen Thialf-schutter uit Leiden