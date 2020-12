Leiden krijgt een 36ste hofje na renovatie achter gevels

Het 36ste hofje in Leiden is op dit moment nog voor een groot gedeelte onzichtbaar. De nieuwe toevoeging aan de binnenstad moet tussen de Breestraat en de Botermarkt komen te liggen. Alleen zal het niet zoals al die andere hofjes vanaf de grond te betreden zijn. Architecten willen het laten bouwen op een Albert Heijn die zich gaat vestigen in een nog te renoveren pand.

Het Hof van Zurloh heet het bouwproject, genoemd naar de kledingwinkel met naaiatelier die er ooit gevestigd was. De naam is nu nog te lezen op de gevel aan de Breestraat. In de Mosterdsteeg komt een ingang naar de 25 luxe huurappartementen die er komen. Wie er wil wonen moet diepe zakken hebben, want de huur begint bij 1500 á 2000 euro per maand.

Ingewikkeld project

Het duurde bijna tien jaar voordat het project van start kon gaan. 'Dat komt omdat het een ontzettend ingewikkeld project is', zegt architect Frank Mulder. 'Het bestaat onder andere uit twee gemeentelijke monumenten en een rijksmonument. Daar moeten we rekening mee houden. We hebben veel moeten overleggen met de gemeente en bovendien hebben we ook nog een crisistijd meegemaakt.'

Over twee jaar moet het allemaal af zijn. 'Dan is het echt weer een mooie toevoeging aan de stad', zegt architect Erik van Tussenbroek. 'De stad gaat hier dan weer leven. Dat hebben we natuurlijk erg gemist op deze plek.'

