Van gourmetten met Van Gerwen tot soep van ma Van Zanen; dit eten bekende regiogenoten met kerst

Dirk van Duijvenbode

Dirk van Duijvenbode door naar de derde ronde | Foto: Orange Pictures

Het succesjaar van Van Duijvenbode duurt voort. Zo kegelde hij dinsdag de nummer 5 van de wereld en voormalig wereldkampioen, Rob Cross, uit het WK-toernooi. Door deze overwinning is de darter uit 's-Gravenzande wel genoodzaakt om met kerst in Engeland te blijven, maar ook daar gaat hij er iets moois van maken. Hij gaat namelijk gourmetten met collega's Michael van Gerwen en Vincent van der Voort. Ook Van Duijvenbode's goede vriend Patrick Dekker zit aan tafel.

'Van Gerwen gaat alles regelen', vertelt Van Duijvenbode over de gourmet-plannen. 'Hij heeft speciaal een gourmetstel gekocht.' De 's-Gravenzander werkt in het dagelijks leven bij een auberginekwekerij en heeft de aubergine zelfs in zijn darts-bijnaam 'Aubergenius' verwerkt. Of er bij het gourmet-menu ook aubergines zijn inbegrepen, weet de dartssensatie van dit jaar nog niet. 'Ik hoop het wel, maar het is natuurlijk niet echt een groente om met kerst te eten', geeft hij toe.

Als we vragen naar zijn hoogtepunt, is het niet de overwinning van afgelopen dinsdag die hem een plaats in de derde ronde van het WK opleverde. 'Dan ga ik toch voor de finale van het World Grand Prix', zegt Van Duijvenbode. Hij verloor die finale, maar het halen daarvan was een enorme prestatie. 'Mocht ik verder komen dit WK dan wordt dat het hoogtepunt van 2021 gok ik zo, aangezien de kwartfinales in het nieuwe jaar worden gespeeld.'

Maandag neemt Van Duijvenbode het in de derde ronde van het WK op tegen de Engelsman Adam Hunt. 'Ik heb er zin in. Ik hoop dat ik mijn niveau kan halen, dan zie ik zeker kansen.'

Tim Akkerman

Tim Akkerman | Foto: Omroep West

Tim Akkerman is een gescheiden vader van drie kinderen. 'De kinderen zijn bij mij vanavond en ze mochten kiezen wat ze willen eten. Ze gaan zelf hun eigen kerstmaal koken. Ze hebben heel breed gekozen', lacht de Haagse singer-songwriter vrolijk.

'Mijn middelste zoon wil noedels eten. Hij maakt een pakje noedels met kokend water klaar, dus lekker en makkelijk. Mijn dochter gaat zelf sushi maken, dat is wel spannend. De jongste wil patatjes dus daarvoor gooien we de airfryer aan.'

Wat Tim zelf eet? Dat is heel eenvoudig. 'Ik eet zelf alles wat over blijft. Als alles mislukt, dan gooi ik het allemaal bij elkaar en maak er een pokébowl van.

Ook voor Tim was 2020 een raar jaar. Veel ging niet door, waaronder zijn rol als Jezus in The Passion. Toch ziet hij ook de mooie kanten van 2020. 'De quality time die je bewust doorbrengt met de kinderen. Als gescheiden vader vond ik dat tof. Nu was ik gedwongen thuis in plaats van vier maal per week op het podium. Dan geniet je opeens van je kinderen.'

'We moeten met elkaar nog even geduld hebben en hopelijk wordt 2021 beter en brengt dat jaar kleurrijkere dingen. We moeten hier doorheen.'

Hind Laroussi

Hind Laroussi | Foto: ANP

Na vijf jaar in Los Angeles te hebben gewoond, keerde zangeres Hind pas geleden voor familie en werk weer terug in haar oude woonplaats Gouda. Dat is voor haar ook het belangrijkste moment van het afgelopen jaar. 'Het wederzien van mijn familie na ze een jaar niet gezien te hebben was toch wel het hoogtepunt. En het feit dat iedereen gezond is', zegt ze tegen Omroep West.

Op het menu voor kerst staat bij Hind thuis een Marokkaans gerecht. 'Gebakken vis met een Marokkaanse salade. In die salade zitten ui, tomaat en komkommer. Ook eten we brood met een tomatensaus met verschillende kruiden.' Dat laatste wordt gewoon met de handen gegeten, verklapt de 36-jarige Hind, die in 2003 de halve finale van Idols wist te behalen. 'Lekker het brood in de saus dippen. En als toetje komt er natuurlijk ijs op tafel!'

Jan Van Zanen

Jan van Zanen | Foto: Gemeente Den Haag

Wat er op het menu bij de Haagse burgemeester staat? 'Ik ben in Edam bij mijn ouders, samen met mijn vriendin en mijn broer. Ik verzorg de hors-d'oeuvres, die heb ik bij Simonis gehaald. Mijn moeder maakt soep. Toe weet ik nog niet, daar zorgt mijn broer voor.'

De Haagse burgemeester kijkt terug op 2020 als het schakeljaar naar een nieuwe baan. 'Dat is een positief moment geweest. Het is bepalend voor de rest van mijn leven en mijn werk. Dat ik van Den Haag burgemeester mocht worden ervaar ik als een enorme eer. Maar een nieuwe baan in tijd van corona is een beetje ingewikkeld. Het is behelpen, er zijn veel dingen afgelast. Het is een langzame landing.'

De burgervader relativeert vervolgens: 'Dat is klein leed in vergelijking met het verliezen van je geliefde of je baan door corona.' Hij voegt er nog aan toe: 'Heb het goed met de kerst met elkaar.'

Tommy Beugelsdijk

Tom Beugelsdijk | Foto: Soccrates Images

Sparta-speler Tommy Beugelsdijk begint vrolijk aan zijn verhaal: 'Ik ben met de familie, we gaan gourmetten. Het is de eerste kerst voor de kleine. Ik laat de boodschappen aan de familie over, ik schuif aan tafel en zorg voor de gezelligheid. Ik eet lekker vlees en verder alles wat ik normaal gesproken niet mag. Ik hou me aan een heel streng dieet, je kent me ik ben een professional', zegt hij gierend van de lach. 'Dus ik ga nu genieten.'

'Wat het mooiste moment van 2020 was, dat kan er maar één zijn. De geboorte van mijn dochter', zegt hij uit de grond van zijn hart.

Den Haag leek in rouw deze zomer toen ras-Hagenees Tommy Beugelsdijk na 17 jaar zijn ADO Den Haag inruilde voor Sparta. 'Dat was een hele aanpassing en een spannende periode', vertelt hij. 'Maar ik ben goed ontvangen, de punten gaan ook goed, alleen moet ik zorgen dat ik meer kan spelen .' De verdediger voelt mee met zijn oude cluppie. 'Ik weet precies in welke periode ADO zit, ik ga ervan uit dat ze hier doorheen komen en ze uiteindelijk genoeg punten hebben boven de streep.'

Raymond van Barneveld

Raymond van Barneveld | Foto: ANP

Voor het eerst in zijn leven brengt Raymond van Barneveld de feestdagen in Engeland door. 'Ik ga vanavond samen met Julia, mijn vriendin, naar haar ouders. Wat we eten weet ik niet. We vieren het om en om, dus vorig jaar zaten we bij mij en dit jaar dus bij Julia.

2002 was voor de Haagse darter het jaar waarin hij afscheid nam als dartprofessional en nog geen half jaar later besloot toch weer een come-back te maken. 'Een van de leukste momenten van het afgelopen jaar was voor mijn afscheidsavond met onder ander Robin van Persie, Rafael van der Vaart, Rico Verhoeven en Bobbi Eden. Tof dat zoveel mensen massaal naar mijn afscheid kwamen.'

Hij verheugt zich nu op half januari. 'Dan moet ik vol aan de bak, bij de voorrondes van het Q-School. Ik heb er weer echt zin in. Ik voel weer een warme gloed in mijn lichaam, ik zie wedstijden waarvan ik denk 'Met dat niveau kan ik mee. Ik voel me herboren.'

LEES OOK: Duizenden brieven en cadeautjes voor eenzame mevrouw Meurer (96)