Haagse wint WK kraalwerken met sjaal van 100.000 kraaltjes

'Aan de wedstrijd doen ongeveer 100 deelnemers uit verschillende landen mee. Die hebben twee maanden de tijd om om een draagbaar object te maken. Dat is meestal een ketting, maar in mijn geval een sjaal', vertelt Floor in Muijs in de Middag op Radio West. De kleurrijke sjaal die Floor heeft gemaakt, bestaat uit aan elkaar gemaakte kralenblaadjes.

'Het is een wedstrijd waar de deelnemers vooral veel lol in moeten hebben, want de winnaar gaat niet met een gevulde zak geld naar huis. 'De winnaar krijgt eeuwige roem', lacht Floor. 'Eind augustus ben ik begonnen en eind oktober moest het klaar zijn. Ik heb er wel iedere dag aan gewerkt. Ik heb er meer dan 200 uur aan gewerkt. Ik heb 500 blaadjes gemaakt. Eén blaadje, bestaat uit 200 kraaltjes, dus in totaal heb ik meer dan 100.000 kraaltjes gebruikt, tien naalden versleten en meer dan een kilometer draad gebruikt.'

Inzending Battle of the Beadsmith | Foto: Floor Kaspers

Commotie om de Italianen

Door middel van een loting moet je tegen verschillende kandidaten battelen. De jury bestaat uit vijftien mensen, elke ronde kom je mensen uit verschillende landen tegen. In de halve finale waren nog twee Italianen, een Russische en de Haagse Floor over.

'Na die ronde was er wat commotie ontstaan, omdat beide Italianen eruit lagen. Italië is een groot land op het gebied van voetbal en kralenwerk. Ze hebben een lange traditie van maken van glas en dit soort kralenwerk, het is daar een groot fenomeen. De Italianen houden van traditioneel kralenwerk, bloemetjes en tierelantijnen en dat soort dingen. Dus toen de laatste twee Italianen er uit waren gedonderd, werden de Italianen boos en ontstond er wat rumoer. Er was een duidelijk stijlverschil, de twee laatste stukken die over waren, waren moderner, dat speelde ook wel mee in de reacties.'

Eregast bij een festival in Roemenië

Sinds de sjaal van Floor werd uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd en de Haagse daarmee wereldkampioen werd, is er heel wat op haar afgekomen. 'Dit is een gerenommeerde wedstrijd, dus ik ben nu nog aan het verwerken wat ik allemaal binnen krijg aan felicitaties en aanbiedingen. Mensen willen les van me, maar ik heb ook nog een gewone baan. En ik kreeg een uitnodiging om als eregast naar een festival in Roemenië te gaan.' Fijntjes voegt ze eraan toe. 'Elke uitnodiging die ik krijg om in het buitenland over kraaltjes te praten die neem ik natuurlijk met beide handen aan.'

'Wat er met de sjaal gebeurt? Die is nog bij mij thuis, ik hoop dat binnenkort wat meer mensen hem mogen zien. Hij voelt heel fijn om vast te pakken', zegt ze een beetje verliefd.

