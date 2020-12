Fouten irriteren ADO-trainer Ruud Brood: 'Deze mogen we echt niet maken'

De manier waarop het eerste doelpunt van PEC Zwolle tegen ADO Den Haag woensdagavond tot stand kwam, irriteert trainer Ruud Brood. Hij had zijn ploeg namelijk gewaarschuwd voor buitenspelers die naar binnen snijden en de bal in de pot gooien. 'Dit zijn fouten die we echt niet mogen maken. Dan kan je zeggen: hier moet je van leren, maar dit is voor aanvang van de wedstrijd aangegeven. Dat is het vervelende', reageerde de coach na afloop.

Op zo'n manier, viel de openingstreffer van PEC. 'Je moet na zo'n doelpunt alles gaan repareren, en dan is de vraag of de spelers er nog wel in geloven', vervolgde Brood, die vond dat zijn ploeg tegen PEC Zwolle niet altijd even fanatiek was. 'Daar zal ik als coach nog meer energie in moeten steken. Het mag niet zo zijn dat we het zomaar laten lopen. Ik noem een Dario Del Fabro, hij speelde duels om te winnen. En sommige spelers speelden wat verlamder.'

Brood vroeg zichzelf tegelijkertijd ook af: 'Heb ik de juiste beslissingen genomen? Heb ik ze juist voorbereid? Ik trek het mezelf ook aan.' ADO en PEC konden woensdagavond in de eerste helft weinig afdwingen. Beide ploegen hielden elkaar op het middenveld in evenwicht, waardoor er in de eerste helft niet veel te beleven viel. Vlak na rust opende oud-ADO-speler Mike van Duinen de score, vlak voor tijd viel de beslissing definitief met de 0-2 van Clint Leemans.

'Meer stabiliteit'

Ondanks de 0-2 nederlaag en het feit dat ADO op de voorlaatste plaats in de eredivisie staat, wordt het wel een gezellige kerst in huize Brood. Maar dat komt ook omdat de coach ziet dat een aantal minder fitte ADO-spelers stappen maakt. 'Ik ben wel verder aan het kijken, wat gaan we we doen straks', vertelde hij. 'Het is jong en onervaren, dat weten we, maar misschien kunnen we het wat meer stabiliteit gaan geven. Maar we kunnen het wel. Dus deze nederlaag is teleurstellend.'