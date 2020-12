Kerstnachtdienst vanuit Sint-Janskerk in Gouda: 'Dit jaar tv-programma in plaats van echte dienst'

De Sint-Janskerk in Gouda is dit jaar het decor van een bijzondere kerstnachtdienst. Normaal zit de kerk vol gelovigen die samenkomen om kerst te vieren, nu is een vijftig minuten durend 'tv-programma' gemaakt dat donderdag vanaf 21.00 uur te zien is, ook bij Omroep West.

'In september dachten we al: het gaat dit jaar anders worden dan andere jaren', zegt Gerard Bijkerk van de Sint-Jansgemeente. 'Als we iedereen die normaal in de kerk zit willen bereiken, moeten we het anders doen', zegt hij in West Wordt Wakker op Radio West. 'Geen normale kerstnachtdienst, maar er moet meer vaart inzitten.'

Al snel kwamen ze erachter dat er binnen de gemeente veel mensen zijn die ook professioneel met camera's kunnen omgaan, en als snel stond er een compleet televisieprogramma in de steigers. 'De kerk is prachtig uitgelicht, dominee Marco Batenburg spreekt de kerstboodschap uit, Kindertheater Goud speelt het kerstverhaal en muzikaal wordt alles omlijst door een kwintet onder leiding van Gerben Bunning en moderne kerstliederen gespeeld door de Sint-Janskerstband', zegt Bijkerk.

Burgemeester spreekt vanuit de toren

Burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda spreekt vanuit de toren van de monumentale Sint-Jan de stad toe. 'Dat is meer een eindejaarstoespraak'. De dienst is dus meer dan enkel een kerkdienst. 'Ja, maar onze normale diensten zijn ook afwisselend hoor', grapt dominee Gerard Bijkerk. 'Maar nu zijn we een hele dag bezig geweest met de opnames.'

Tijdens kerstavond is de Sint-Jan in Gouda overigens niet helemaal gesloten. Wie behoefte heeft om in stilte te bidden kan tussen 18.30 uur en 21.00 uur terecht in een speciaal ingerichte stilteruimte in de kapel. 'Dat is helemaal coronaproof', zegt Bijkerk. De beroemde gebrandschilderde ramen van de kerk worden van binnenuit verlicht, zodat het er aan de buitenkant ook mooi uitziet.