Bewoners Moerwijk-Noord balen van parkeerproblemen, gemeente voert betaald parkeren in

'Zo, nu ga ik rondjes rijden op zoek naar een plekkie.' Martin van Bossé staat deze avond naast zijn dubbel geparkeerde auto. Hij heeft zojuist zijn boodschappen binnengezet en zijn mindervalide vrouw laten uitstappen. En nu moet hij zijn auto kwijt. Op het parkeerpleintje aan de Rederijkerstraat in de Haagse buurt Moerwijk-Noord is het vol, en dat geldt ook voor de rest van de wijk. 'Als ik op deze tijd thuis kom, moet ik zeker tien of vijftien minuten rondjes rijden en dan sta ik meestal aan de andere kant van de wijk.'

's Middags spreken we een oudere man in de Van Ruysbroekstraat, verderop in de buurt. Hij staat zijn auto te wassen. 'Het grootste probleem hier? Het parkeerprobleem. Als ik 's avonds thuis kom, sta ik soms zo ver weg dat ik de tram pak om weer hier te komen.'

Voor Albert Faaij, bewoner van de Rederijkerstraat, is zelfs dat geen optie, want hij is trambestuurder. 'Ik kan 's avonds geen tram meer pakken na mijn late dienst, want die heb ik dan net weggezet. Als ik geluk heb kan ik mijn auto kwijt bij het Heeswijkplein en dan moet ik tien minuten lopen om thuis te komen. Het is een drama hier.'

Parkeertoerisme

Het parkeerprobleem wordt veroorzaakt door 'parkeertoeristen', mensen van buiten de buurt die weten dat het parkeren in Moerwijk-Noord nog gratis is, terwijl het even verderop bij de Fruitweg en in Laak en de Schilderswijk wel betaald moet.

Volgens buurtbewoner Adam Tazini kent het probleem vele kanten. 'Mensen die in Laak wonen, parkeren bijvoorbeeld hun tweede auto hier. En aan de Fruitweg is een zalencentrum, door de coronamaatregelen is dat nu tijdelijk dicht, maar anders is het hier rond half acht 's avonds file rijden door de wijk van bezoekers van het zalencentrum die hier willen parkeren.' Maar ook mensen van buiten de stad die komen shoppen in Den Haag weten dat Moerwijk-Noord nog gratis is. 'Die pakken hier de tram de stad in.'

Bedrijfsbusjes

Zijn oudere buurman vult aan: 'Er zijn ook mensen die hier parkeren en dan op station Moerwijk op de trein stappen. Bij het station kan je niet parkeren.' En dan zijn er nog de bedrijfsbusjes. Tazini weet precies welke het zijn: 'Er staan hier acht busjes, die worden aan het eind van de middag neergezet, de bestuurder stapt in zijn eigen auto en gaat naar huis. 's Ochtends komen ze terug, laten hun auto achter en gaan met hun busje naar hun werk. Ze wonen hier niet.' Faaij en Van Bossé constateren dat ook.

De parkeeroverlast leidt ook tot vandalisme. Er is in elk geval één buurtbewoner die zo genoeg heeft van de parkeeroverlast dat die auto's bekrast, ook die van bewoners, vertelt Adam Tazini. 'Kijk, bij deze zijn twee kruisjes in de motorkap gekrast, en hier lange halen rondom.' Een rondgang door de buurt levert al snel tien bekraste auto's op. 'En dat is al vijf jaar aan de gang', verzucht Tazini. Hij hoopt dat het ophoudt als het parkeerprobleem is opgelost.

Tekort aan plaatsen

De buurtbewoners die we spreken, weten allemaal hoe het probleem kan worden opgelost: 'betaald parkeren', zeggen ze eensgezind. Uit een enquête die de gemeente Den Haag eerder dit jaar hield, bleek een kleine meerderheid van de respondenten daar voor te zijn. De gemeente is dan ook van plan om betaald parkeren in de avonduren in te voeren, zoals dat in veel Haagse wijken geldt. Dat maakte verantwoordelijk wethouder Robert van Asten vorige maand bekend. In de loop van volgend jaar moet dat geregeld zijn.

Daarnaast is er een tekort aan parkeerplaatsen. De norm voor oude wijken met portiekflats is 0,4 plek per woning, vertelt de buurman van Tazini, maar in Moerwijk-Noord is er volgens zijn berekening maar 0,3 plek per woning. 'We komen er 159 tekort, en dat is alleen om aan de norm te voldoen.' Daarom staan 's avonds de groenstroken langs de Erasmusweg vol, de trottoirs en zelfs de perkjes rondom de bomen.

Braakliggend terrein

Aan de Van Ruysbroekstraat is een groot braakliggend terrein, waar vroeger een basisschool stond. Ideaal voor parkeerplaatsen, en een kinderspeelplaats, vindt de buurt. De gemeente laat weten dat nog wordt bekeken wat er op die plek mogelijk is.