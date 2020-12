Brandweer klaar voor drukke jaarwisseling: 'Rondtrekkende dronken mensen doe je weinig aan'

De brandweer maakt zich op voor een drukke jaarwisseling. 'Het wordt dit jaar natuurlijk uniek door de lockdown', vertelt Casper Kruizinga namens de veiligheidsregio Hollands Midden. 'We houden met alle scenario's rekening, maar we hebben geen idee wat ons te wachten staat.'

Voor de brandweer is het altijd de drukste dag van het jaar. 'We mogen er niet vanuit gaan dat het door de lockdown een rustigere jaarwisseling gaat worden', legt Kruizinga uit. In samenwerking met alle hulpdiensten hebben we diverse scenario's uitgewerkt voor wat er mogelijk zou kunnen gebeuren.'

De brandweer gaat de nieuwjaarsnacht in met dezelfde bezetting als de afgelopen jaren. 'We werken precies hetzelfde als voorgaande jaren. Dat betekent een maximale bezetting. En we gaan ook weer met de treintjes door Leiden rijden. Dat houdt in dat politie, brandweer en de stadsreiniging achter elkaar aanrijden om brandjes zo snel mogelijk te blussen en rommel zo snel mogelijk op te ruimen. Op die manier hopen we ook dit jaar het aantal buitenbrandjes te minimaliseren.'

Rondtrekkende dronken mensen

Ook de veiligheidsregio Haaglanden zet dezelfde hoeveelheid mensen in met de jaarwisseling. Brandweercommandant Esther Lieben heeft geen idee wat haar te wachten staat. ‘Qua incidenten heb je de kans dat het minder snel per ongeluk uit de hand loopt, maar rondtrekkende, dronken mensen: daar doe je weinig aan', zegt ze tegen mediapartner Den Haag FM.

De brandweer bereidt zich ook in de Haagse regio dan op het ergste voor. 'De oudjaarstraditie is dat we alles maar in de fik steken', zegt Lieben. 'In Haaglanden vinden we het blijkbaar pas echt gezellig als we er een zooitje van maken. Mafkezen gaan van generatie op generatie. En dan heb je ook nog een categorie die het nergens mee eens is en voelen dat ze een statement moeten maken.'

Kleine brandjes voorkomen

De veiligheidsregio Hollands Midden heeft hierdoor extra ingezet op de samenwerking. 'We hebben de samenwerking tussen de hulpdiensten verder geïntensiveerd', zegt Kruizinga. 'We weten pas op 1 januari hoe de nacht is verlopen. Tot die tijd kunnen we niets anders doen dan als zo goed mogelijk voorbereiden.'

In de regio Haaglanden gaat de vuildienst een bezem door de stad halen om proberen zoveel mogelijk afval van straat te halen om kleine brandjes te voorkomen. Lieben vindt het jammer dat dit allemaal nodig is. 'Het lijkt mij leuk als mensen het gezellig maken zonder dingen van anderen kapot te maken of dingen in de fik te steken.'

