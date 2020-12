Radio West begint het nieuwe jaar met nummer 1-hits

De Beatles beleefden de primeur in 1965: met 'I Feel Fine' had de Engelse groep de allereerste nummer 1-notering in de Nederlandse Top 40. Inmiddels hebben ruim achthonderd andere liedjes die prestatie geëvenaard. Met die muziek gaat Radio West het nieuwe jaar inluiden tijdens een speciale Nummer 1-week.

'Je kunt het nieuwe jaar maar één keer goed beginnen. Daarom denken we dat een Nummer 1-week prachtig past in de eerste week van 2021', zegt presentator Patrick van Houten. Vanaf maandag 4 januari draait de zender alleen maar hits die bovenaan hebben gestaan in ons land. Van de Golden Earring tot Gerard Joling, van Wham tot Olivia Newton-John en John Travolta en van The Cats tot Suzan & Freek.

En er zitten ook verrassingen tussen. Bas Muijs verwacht in het lunchprogramma Muijs in de Middag zelfs zijn eigen vader te draaien, die ook Bas heet. 'Hij zat in de jaren zeventig in de Haags/Voorburgse band Smyle en samen met zijn bandleden had hij zich gespecialiseerd in het geluid van de Beatles', vertelt de Radio West-presentator. 'Zijn stem leek zo op de stem van John Lennon dat hij in 1981 bij Stars on 45 de partijen van Lennon heeft ingezongen. Die Beatles-medley heeft niet alleen in ons land op 1 gestaan, maar ook in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.'

Top 60

Zo vliegen de herinneringen laag over in de Nummer 1-week. Ook presentator Justin Verkijk is daar erg benieuwd naar. ‘Tussen 18 en 19 uur bel ik in West Komt Thuis graag met luisteraars die bij een bepaald liedje denken aan een mooie vakantie, een eerste liefde of misschien wel aan een kind dat geboren werd toen een bepaalde plaat op 1 stond. Met zo’n herkenbaar verhaal erbij luister je voortaan anders naar een liedje.’

Op vrijdag 8 januari sluit Radio West de week af met de Nummer 1-Top 60. Marjolein Visser en Justin Verkijk draaien vanaf 14.00 uur de populairste nummer 1-hits. Marjolein Visser daarover: ‘Een hitparade heeft iets magisch. Het aftellen bouwt de spanning op en als radiomaker is het altijd al een droom voor mij geweest om een keer de Nederlandse Top 40 te presenteren. Nu wordt het een Top 60 met nummer 1-hits uit de geschiedenis van die hitlijst. Daar heb ik nu al zin in!’

Stemmen en prijzen

Natuurlijk bepaalt de luisteraar welke platen er voorbijkomen. De stembus gaat op maandag 28 december open. Eén van de stemmers wint een waardebon voor schilderwerk ter waarde van €240,-. Zo gaat ook het huis lekker fris het nieuwe jaar in.

Ook in het nieuwsspelletje de Westweter zijn vanaf 4 januari prijzen te winnen waarmee 2021 uitstekend begint. De hoofdprijs is ook hierbij een schilderswaardebon ter waarde van €240,-. Daarnaast gooien de presentatoren bij elke ronde met de Dolle Dobbelsteen. Valt de dobbelsteen op nummer 1, dan wint de kandidaat een extra prijs: een exclusieve Wake-up Light, waarmee opstaan in het nieuwe jaar voortaan vlot en uitgeslapen gaat.