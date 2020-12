Verdubbeling aantal mensen dat coronasneltest doet: 'Je wilt het zekere voor het onzekere met kerst'

Het is twee keer zo druk bij de commerciƫle snelteststraten in onze regio, blijkt uit een rondgang door Omroep West. Veel mensen willen vlak voor kerst nog even testen om 'veilig' langs te gaan bij familie en vrienden. De GGD waarschuwt echter voor schijnveiligheid.

Bij de sneltestlocatie op het parkeerterrein van sloop- en bouwbedrijf Molenaar Service in Den Hoorn is het een komen en gaan van mensen. 'Het is super druk. Het loopt storm. Als je het zou uitdrukken in percentage, is er een stijging van 120 procent', vertelt A. Sevinen van Fammedics. 'Mensen willen toch uitsluitsel hebben. Een stukje rust in je hoofd. Mensen gaan bij familie langs, wat natuurlijk niet heel verstandig is', zegt Sevinen. 'Maar liever getest op bezoek, dan niet getest op bezoek. We zijn sociale wezens. Ik snap dat enigszins ook wel.'

Ook mensen zonder klachten laten zich testen. 'Ergens vind ik het ook wel kwalijk, want je pakt ook de plek af van iemand die misschien wel klachten heeft', vertelt een bezoeker van de teststraat in Den Hoorn. 'Ik was er zelf vanochtend best wel vroeg bij, toen ik merkte dat ik best wel verkouden was. Maar veel plekken waren al bezet. Als mensen zich laten testen zonder klachten, dan is dat een beetje voor 'saus'.'

Geen vrijbrief

'Ik heb geen klachten, maar ik ga met Kerst naar mijn oude moeder toe en wil haar geen corona geven. Dus ga ik liever voor de zekerheid testen', zegt een dame bij de teststraat in Den Haag. 'Ik heb echt bijna geen klachten, maar ja, toch maar even testen zo vlak voor kerst', zegt een andere vrouw die toch nog snel een plekje kon regelen om testen in de teststraat.

De GGD waarschuwt mensen wel: 'testen, testen en nog eens testen is goed, maar dat is geen vrijbrief om nu geen mondkapje meer te dragen of geen afstand te houden.' Een negatieve testuitslag betekent bovendien ook niet dat je de komende uren geen corona kan oplopen of het niet al onder de leden hebt.

