Brexitexpert: 'Komende tijd nog veel onduidelijkheden over gevolgen akkoord voor vissers'

Het akkoord dat donderdagmiddag is gesloten, bevat afspraken over de regels die per 1 januari 2021 zullen gelden tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Daarin neemt de visserij een belangrijke positie in. Brexitexpert, Jan-Willem Thoen van advieskantoor PricewaterhouseCoopers, denkt dat er voor de Scheveningse en Katwijkse vissers nog veel onduidelijk zal blijven de komende tijd. 'We praten over een overeenkomst van tweeduizend pagina’s. Daar zitten heel veel details in. Die zullen nog naar boven moeten komen.'

'Visserij is niet de grootste economische sector, maar politiek wel de meest relevante sector', vervolgt Thoen. Volgens hem zal er een periode van vijf, zes jaar zijn waarin het akkoord voor de vissers gefaseerd wordt ingevoerd. Het punt waar naartoe wordt gewerkt staat al wel vast. 'De mogelijkheden om in Britse wateren vis te vangen, zal verminderen voor de Nederlandse vissers.'

Door de brexit zullen er ook binnen de EU ook nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. Daardoor is nog veel onduidelijkheid voor de toekomst van de visserijsector. 'En dat zal nog wel even zo blijven', denkt Thoen. 'Over het akkoord is meer dan vier jaar vergaderd. Er zitten dan ook heel veel details in verwerkt.'

Opluchting

De Nederlandse kottervissers zijn opgelucht dat er een brexitdeal is, zegt directeur Pim Visser van VisNed, dat de belangen van die vissers vertegenwoordigt. Hij is blij dat ondanks beperkingen de Nederlandse vloot toegang houdt tot de Britse wateren, maar is zeker niet blij met de gesloten deal. 'De visserij betaalt een hoge prijs voor deze deal.'

Als toelatingsprijs voor Europese vissers in de Britse wateren krijgen de Britse vissers een deel van de Europese visquota toegekend, legt Visser uit. 'Ze krijgen elk jaar duizend ton tong, wat schol en kabeljauw, maar ook veel haring en makreel. Dat is heel veel geld dat definitief weg is. Ook mag er minder vis gevangen worden in het Kanaal, waar Nederlandse en Franse vissers nu beide vissen. Dat zal de spanningen doen oplopen.'

Calais en Dover

Brexitexpert Thoen denkt dat Nederlandse ondernemers binnen een week het akkoord kunnen integreren in de bedrijfsvoering. 'Dit zagen we aankomen. Iedereen die met het Verenigd Koninkrijk handel drijft weet wat hem of haar te doen staat. De meeste bedrijven zullen goed voorbereid zijn, net als de grote havens en de douane.

Thoen maakt zich meer zorgen over het Verenigd Koninkrijk. 'Ze zijn daar later begonnen en dus minder ver. Voor een vlot lopende handel heb je beide kanten nodig. We hebben afgelopen week met beelden uit Calais en Dover gezien wat ons te wachten kan staan.'

