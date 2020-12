Jarig met kerst in coronatijd: 'Mis vooral familie'

25 december is een dag die je niet vergeten mag. Met die tekst begint de verjaardagskaart die Ingen Lagerwerf uit Alphen aan den Rijn van zijn dochters heeft gekregen. Ondanks alle coronabeperkingen willen ze de 87ste verjaardag van hun vader niet zomaar voorbij laten gaan.

Het jarige 'kerstkind' Ingen Lagerwerf (87) uit Alphen | Foto: Omroep West

'We maken er altijd echt wel een hele dag van', vertelt Jolanda (59). 'We ontbijten 's ochtends met z'n allen en zo zijn we eigenlijk de hele dag bij elkaar. Dat is heel gezellig.'

'We splitsen het op'

Maar dit jaar doen ze het noodgedwongen iets anders. 'We splitsen het op', legt Judith uit. 'Het ontbijt doen we met mijn kinderen, daarna gaat hij naar mijn zus voor koffie en taart en dan eet hij daar 's avonds ook nog.'

Vroeger vond hij het gezelliger, geeft meneer Lagerwerf eerlijk toe. 'Mijn vrouw Nel is al een paar jaar geleden overleden. Ik mis haar wel bij zulke feesten', zegt hij. 'Maar gelukkig krijg ik bijna dagelijks bezoek van mijn beide dochters.' Zij verzorgen hem namelijk beurtelings.

'Stukje kerst weggevallen'

Maaike Morgenrood (25) uit Zwammerdam is ook op Eerste Kerstdag jarig. 'Dat is altijd een speciale dag', vindt ze. 'Maar het stukje kerst is nu bijna helemaal weggevallen. Het is eigenlijk een normale dag, een beetje saai zelfs. Het voelt ook niet als kerst.'

Maaike Morgenrood (25) uit Zwammerdam is jarig op Eerste Kerstdag | Privéfoto

Wat zij het meeste mist? 'Vooral mijn familie. Meestal gaan we met een man of zestien gezellig eten. Dan zitten we gerust vier uur aan tafel. Nu kan dat helaas niet. Dat is even omschakelen.'

Online muziekbingo spelen

Daarom heeft Maaike met het gezin een hotelkamer geboekt in Zeeland. 'Dan heb je een keer vier andere muren om je heen. Het is geen vakantie, maar we zitten lekker aan het strand. En we gaan online een muziekbingo spelen met de hele familie. Zo zijn we toch nog een beetje bij elkaar.'

We moeten het met elkaar doen door niet met elkaar te zijn - Maaike Morgenrood (25)

Over een jaar hoopt de schooljuf in spe dat alle contactbeperkingen weer verdwenen zijn. 'We moeten het met elkaar doen door niet met elkaar te zijn. Dan kunnen we volgend jaar kerst weer met z'n allen aan een lange tafel zitten voor een zesgangendiner. En opa en oma weer knuffelen en zoenen.'

Vrienden over de vloer

Ivan Smit uit Boskoop mag op Tweede Kerstdag spreekwoordelijk twintig kaarsjes uitblazen. Ook hij had het liever in andere omstandigheden gedaan. 'Ik zou graag meer vrienden over de vloer willen hebben dan mag. Maar we moeten ons aan de regels houden, ook al vind ik die een beetje te zwaar.'

Ivan Smit uit Boskoop wordt op Tweede Kerstdag 20 jaar | Foto: Tim Looijestijn

Hij zit nu met een praktisch probleem, waarvoor hij de meest logische oplossing heeft bedacht. 'Normaal hebben we een vol huis op mijn verjaardag. En ik ben eigenlijk niet zo goed in nee zeggen tegen mensen. Maar ik heb mijn drie beste maten uitgekozen, die zullen mij ook altijd uitnodigen.'

Anderhalvemeterlat

Groot voordeel is dat Ivan met zijn vrienden kan 'chillen' in het ruime tuinhuisje dat zijn vader van kerstversiering heeft voorzien. 'Wat ook wel grappig is: we hebben een anderhalvemeterlat. Daar staan de namen op van iedereen die hier in coronatijd is geweest, zodat ik dat ooit aan mijn kinderen kan laten zien.'

De 'anderhalvemeterlat' in het kersthuisje | Foto's: Ivan Smit

De fanatieke Feyenoord-supporter richt zijn pijlen op 2021 voor een groter feest. Daarvoor neemt hij traditiegetrouw een flinke aanloop. 'In de zomer leef ik altijd al uit naar december, en kerst in het bijzonder. Ik hoop dat uitgaan volgend jaar gewoon weer mag. Zonder mondkapjes en anderhalve meter afstand.'

Meer dan gewenst cadeau

Meneer Lagerwerf heeft van zijn dochters een meer dan gewenst cadeau gekregen. Zodra het weer kan, mag hij uit eten met zijn dochters en hun (achter)kleinkinderen. 'Mijn wens is dat zij er volgend jaar ook weer mogen zijn. En ik ook, natuurlijk.'

Ingen Lagerwerf met zijn twee dochters Judith (links) en Jolanda | Foto: Omroep West

