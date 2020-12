Weduwe van Freddy Heineken in Noordwijk overleden

Lucille, de weduwe van biermagnaat Freddy Heineken, is donderdag overleden op 95-jarige leeftijd. Zij is vooral bekend geworden als de vrouw die in 1983 wachtte op de terugkeer van haar ontvoerde man. Dat meldt De Telegraaf.

De familie laat in een korte verklaring aan de NOS weten dat Lucille Heineken-Cummins is overleden in haar woonplaats Noordwijk. 'Het afscheid zal in familiekring plaatsvinden', is verder te lezen in de verklaring.

Lucille Heineken-Cummins groeide in de Verenigde Staten op als dochter van een bourbonwhiskystoker. Zij trouwde in 1948 met Freddy Heineken en groeide uit tot zijn grote liefde.

Het echtpaar Heineken kreeg in 1954 een dochter: Charlene. Zij beschikt tegenwoordig over een controlerend belang in het Heineken-concern. Charlene geldt ook als een van de rijkste vrouwen ter wereld.

Het afscheid van Lucille Heineken-Cummins vindt plaats in familiekring. Haar man Freddy overleed in 2002.