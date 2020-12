Sneltest minder betrouwbaar dan gedacht: 'Voorkomen dat mensen zich met kerst veilig wanen'

De sneltest van Abbott wordt zowel bij GGD-locaties als in commerciële teststraten gebruikt. Op 24 december werd de test meer dan vierduizend gebruikt om mensen in Nederland op het virus te testen. 'Mensen laten zich massaal testen en denken bij een negatieve uitslag dat ze geen covid-19 hebben. Dat is niet correct', zo vertelt Leversteijn-Van Hall tegen de NOS.

De fabrikant spreekt de resultaten van het Leidse onderzoek tegen. 'De Panbio-antigeensneltest van Abbott is een bewezen en nauwkeurige test. De test heeft een CE-markering en wordt in tientallen landen op vijf continenten gebruikt. Wij zijn niet op de hoogte van dit onderzoek en de onderzoekers hebben geen contact met ons opgenomen.'

Onafhankelijk onderzoek

Volgens de onderzoekers is de test voor 90 procent betrouwbaar. 'Maar die 90 procent gevoeligheid vinden wij niet', legt hoofd-onderzoeker Frits Rosendaal, hoogleraar epidemiologie aan het LUMC uit. 'Wij doen onafhankelijk onderzoek en nemen daarover nooit contact op met producenten. We zagen dat de tests van Abbott 60 procent van de gevallen opspoorden. Dat is niet goed.'

Het onderzoek van het LUMC is uitgevoerd onder ongeveer driehonderd mensen. Dit is voor onderzoeksbegrippen een kleine groep, waardoor de kans groter is dat er toevalligheden in de uitslagen zitten. Toch hebben de onderzoekers er niet over getwijfeld om het resultaat naar buiten te brengen. 'We willen de mensen nu waarschuwen', legt Rosendaal uit. 'We zijn bang dat mensen zich veilig wanen na een negatieve sneltest en kerst met familie gaan vieren.'

Alternatief voor PCR-test

De Leidse onderzoekers hopen dat er meer onderzoek komt naar de sneltesten. Uit Brits onderzoek zou zijn gebleken dat de LAMP-test, eveneens een sneltest die in Nederland wordt gebruikt', ook minder betrouwbaar is dan gedacht. De sneltesten worden in Nederland gebruikt als alternatief voor de betrouwbaardere PCR-testen. Mensen die negatief worden getest met een sneltest krijgen namelijk geen PRC-test meer. De Leidse onderzoekers vinden dat mensen na een negatieve test toch nog een PCR-test zouden moeten krijgen.

