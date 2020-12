Verpleegkundigen twijfelen over vaccinatie: 'Weloverwogen keuze maken'

Marijke Welink (35) werkt bij zorginstelling ActiVite als wijkverpleegkundige in haar woonplaats Alphen aan den Rijn. Dat vaccineren een gevoelig onderwerp is, blijkt wel uit haar antwoord op de vraag of ze van plan is om zich te laten inenten. 'Daar doe ik geen uitspraken over', reageert Welink.

Marijke Welink, wijkverpleegkundige bij zorginstelling ActiVite | Foto: Mike Mourits

Haar stadgenote Jacqueline Uithol (45), werkzaam in het Alphense verpleeghuis Oudshoorn, is een stuk uitgesprokener. 'Ik twijfel', zegt ze. 'Er is nog niet heel veel informatie over bekend. Ik weet niet wat er in een vaccin zit en wat het met je kan doen.'

Ingezet op Covid-afdeling

'Er zijn collega's die net als ik nog twijfelen', voegt ze daaraan toe. 'En andere collega's zeggen al wel dat ze hem gaan halen. Ik wacht heel eventjes op wat informatie, zodat ik een weloverwogen keuze kan maken.'

Uithol heeft de gevolgen van het coronavirus nagenoeg aan den lijve ondervonden. Ze is ingezet op een speciale Covid-afdeling van Oudshoorn in het ziekenhuis. Gekleed in een operatiepak met meerdere lagen kleding, masker, handschoenen, schort en spatbril verzorgt ze daar zieke patiënten.

Arm om iemand heen slaan

Met wisselende resultaten. Ze noemt als positief voorbeeld een bewoner van wie niet zeker was of hij het zou overleven, maar die drie dagen later weer kon eten, praten en wandelen met een rollator. 'Soms heb je zo'n succesverhaal, maar natuurlijk zijn er ook heel verdrietige verhalen. Uit allebei haal je wel iets.'

Jacqueline Uithol, verzorger in het Alphense verpleeghuis Oudshoorn | Foto: Mike Mourits

Voor wijkverpleegkundige Welink geldt dat ze allerlei mensen van thuishulp voorziet. Variërend van gewonden en chronisch zieken tot cliënten die op sterven liggen. 'Wat ik heel erg mis, is dat ik niet zomaar een arm om iemand heen kan slaan. Om te troosten en te laten weten dat je meevoelt.'

'Doen wat ons is beloofd'

Grote vraag is of een coronavaccin dat probleem op kan lossen. Nederland begint op 8 januari met inenten, daarna duurt het nog tien dagen voordat zorgmedewerkers in de regio's Haaglanden en Hollands Midden zich kunnen laten vaccineren.

'Ik hoop echt dat het zal doen wat ons is beloofd. Dat als we ons allemaal laten vaccineren, we dan beschermd zijn. En dat we beetje bij beetje weer het normale leven kunnen gaan oppakken', aldus Welink. Uithol: 'Net als de hele wereld hoop ik dat we heel snel weer kunnen en mogen knuffelen.'

