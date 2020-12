In heel Nederland geldt zondag code geel vanwege zware windstoten, veroorzaakt door storm Bella die nu boven de Britse eilanden hangt. Het KNMI verwacht een onstuimige dag, met in de kustprovincies windstoten tot zo'n 80 kilometer per uur. Aan zee kunnen de windsnelheden oplopen tot 110 kilometer per uur. In de loop van de middag neemt de wind van het westen uit vrij snel af en verdwijnen de zware windstoten.

Zaterdagmiddag en -avond nam de wind overal al flink toe. In de avond kwamen zware windstoten voor uit zuid-zuidwestelijke richting tot ongeveer 80 kilometer per uur, in de kustgebieden tot circa 90 kilometer per uur en vlak aan zee tot 110. In de nacht naar zondag breidde het windveld zich oostwaarts uit, waardoor ook landinwaarts windstoten tot 80 kilometer per uur voorkomen.

Zondagmiddag neemt de wind van het westen uit weer af. 'Het wordt pas zondag aan het einde van de middag of aan het begin van de avond weer droog', vertelt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza. 'Zondagochtend is het echt nog bijzonder onstuimig. Het westen wordt zelfs het natste deel van het land.' Het is dan 5 tot 6 graden, maar de wind maakt het ijskoud en de gevoelstemperatuur ligt dan rond het vriespunt.

