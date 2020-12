Brandweer blust autobranden in Den Haag en Rijswijk

Op de Jan Luykenlaan in Den Haag stond een bestelbus in brand | Foto: Regio15

De brandweer is vrijdagavond en vrijdagnacht druk geweest met meerdere brandjes. Onder meer auto's, containers en autobanden gingen in vlammen op.

Haagse brandweerlieden kwamen in actie voor autobranden aan de Jan Luykenlaan (Moerwijk), de Hoogeveenlaan (Morgenstond) en in de Wapserveenstraat (Morgenstond). Op de Kievitlaan in Rijswijk stond ook een voertuig in brand.

Verder was er een containerbrand op de Sportlaan in Gouda en werden er in de Damasstraat in Den Haag (Laak) pallets en autobanden in brand gestoken.