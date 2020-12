Kerstboodschap voor inbrekers: 'Je krijgt een setje mooie armbanden cadeau'

Inbrekers die tijdens de kerstdagen proberen hun slag te slaan en toch worden betrapt, kunnen rekenen op een warm onthaal. Een boodschap met een knipoog aan het adres van mensen met verkeerde bedoelingen moet inbraken deze dagen extra onder de aandacht brengen. 'Om jullie even in het zonnetje te zetten, hebben wij voor jullie alvast een heerlijke broodmaaltijd klaargemaakt', schrijft de Delftse politie in een bericht aan inbrekers. 'Koffie, thee, water of zelfs chocomel krijg je daarbij geserveerd.'

December is ook voor de bandieten traditioneel een feestmaand. De politie vindt daarom dat ze wel iets extra's verdienen. 'Jullie werken ook altijd zo hard! Zelfs tijdens deze kerst. Nu de meeste mensen dit thuis vieren, werken jullie gewoon door en behalen jullie nog mooie resultaten ook.'

Bij de politie in Delft zijn ze in ieder geval welkom. 'In verband met corona zal je je maaltijd helaas wel alleen moeten eten. We hebben daarvoor een speciale ruimte ingericht die ervoor zorgt dat we afstand van elkaar kunnen houden. Om ervoor te zorgen dat je er warmpjes bij zit, krijg je van ons een lekker dekentje en gaat de deur dicht zodat de kou en ook corona niet binnenkomen. Wij zouden het zelfs fijn vinden als je blijft overnachten! Afhankelijk van de hoeveelheid werk die je eerder verricht hebt, mogen dit ook meerdere dagen zijn.'

'We komen je ophalen'

Het wordt wel op prijs gesteld als de inbrekers vooraf even laten weten waar ze zijn. Vervoer is daarna dan ook geen probleem. 'We komen je gewoon ophalen. Je krijgt zelfs nog een setje mooie armbanden cadeau.'

LEES OOK: