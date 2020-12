Familieman Wormgoor ziet droom in vervulling gaan, maar nog niet zijn ‘American dream’

Het is dinsdag 15 december. De koffers van Vito Wormgoor staan klaar voor de vertrek naar Nederland. Bovenop zijn bagage ligt zijn sportieve trots. Een kampioensmedaille, twee dagen eerder verkregen toen zijn teamgenoten met 3-0 de finale van Seattle Sounders wisten te winnen. In zijn koffer zitten verder veel cadeautjes. Voor ‘zijn meiden’. Wormgoor heeft vier dochters en die heeft hij te lang moeten missen. De 32-jarige verdediger verlaat Amerika tijdelijk voor een welverdiende vakantie met het gezin rond de kerstboom.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Hoe gaat het met de kersverse kampioen?

Top! Het is natuurlijk anders als je een normaal seizoen had met publiek en zonder blessure. Nu was er alleen een uitreiking en een korte huldiging. Dan is het een soort rollercoaster en dan bevat je het nu pas, nu alles weer rustig is. Nu kom ik terug in Nederland en hoor je ‘Hee kampioen’ en kijk je de foto’s en filmpjes op je gemak terug.

Voelt het ook als jouw kampioenschap?

Ik had wel een grotere rol willen hebben, alleen vanwege een blessure lukte dat niet. Ik was starter aan het begin van het seizoen. Had goede gesprekken gehad met de trainer en die wilde dat ik de leiding zou gaan pakken in het elftal, maar dat mocht niet zo zijn. Na de voorbereiding ging het in de tweede wedstrijd mis. Toen ging ik zwaar door mijn enkel. Aan de binnenkant alle banden gescheurd en de buitenkant gebroken. Ik moest opnieuw leren lopen. Ik heb zeker mijn aandeel gehad in het kampioenschap, maar dat was helaas buiten de lijnen.

Spelers Columbus steunen Wormgoor na blessure | Foto: columbuscrewsc.com

Hoe zag jouw rol buiten de lijnen er uit?

Veel revalideren. Ik mocht twee keer naar Nederland, even naar de familie. Maar de club liet wel weten dat ik aan het begin van het seizoen naar voren kwam als keyspeler, dus dat ik ondanks mijn blessure wel degelijk een rol kon spelen in de kleedkamer. Ze zeiden: jij bent goed met iedereen, van materiaalman tot trainer. Spelers kijken wel tegen je op, als jij je mentaliteit kan overbrengen op de spelersgroep, dan lever je ook een belangrijke bijdrage. Dat is leuk om te horen en te doen, maar het liefst wil je spelen.

Hoe gaat het nu met je enkel?

Goed, als ik nu wat doe dan is mijn enkel een dag later wel wat stijf. Ik denk dat ik het altijd wel zal blijven voelen, ook als ik wedstrijden speel. Ik hoop dat ik in de voorbereiding van aankomend seizoen kan aansluiten, maar ik doe het wel rustig aan. Er kunnen komend jaar wel 50 wedstrijden op het programma staan. Met CL, beker en competitie.

Vito Wormgoor werd in de zomer van 2012 door ADO Den Haag overgenomen van De Graafschap. In totaal speelde de centrale verdediger 106 competitiewedstrijden voor de Haagse club. Via Het Noorse Aalesund en Brann SK tekende hij eind 2019 een contract bij het Amerikaanse Columbus Crew.

Als je in Amerika de Super Bowl (American Footballfinale) wint krijg je een ring, is dat als je de MLS wint ook zo?

Ja! We hebben allemaal een ring gekregen, die wordt momenteel op maat gemaakt. Daarnaast ook – zoals in Nederland - een medaille. Als club krijg je een kampioencup.

Wormgoor op de training van Columbus | foto: columbuscrewsc.com

Hoe kijk je terug op je eerste jaar in Amerika?

Het was natuurlijk een bizar jaar. Mede vanwege de uitbraak van corona, wat eigenlijk alle plannen in de prullenbak heeft gegooid. Zowel sportief als prive. We zijn als gezin naar Amerika vertrokken, maar dat was van korte duur. In het begin hadden we nog geen eigen huis, vertrokken wij met Columbus Crew voor het MLS is Back toernooi voor anderhalve maand naar Florida en ging Columbus in lockdown, waardoor de scholen dicht moesten. Het gezin kon geen kant op. Toen hebben we besloten dat mijn vrouw met de kinderen terug naar Nederland zou gaan. Dat lukte gelukkig nog net voordat de grens tijdelijk dichtging. Het was de bedoeling dat het gezin later terug zou komen, maar ook dat liep allemaal anders.

De Amerikaanse competitie (MLS) is de laatste jaren gestegen in populariteit. Grootheden als Thierry Henry (2010-2014), David Beckham (2007-2021), Andrea Pirlo (2015-2017) en Zlatan Ibrahimovic (2018-2019) schitterden de laatste jaren allemaal in de MLS. Maar de ook Nederlandse voetballers vinden steeds vaker de Amerikaanse competitie. Zo speelde Johan Cruijff er van 1978 tot 1981. Ook ADO-icoon Lex Schoenmaker maakte in 1967 – en later in 1981 – een uitstapje naar de VS.

Er is nog geen spraken van ‘The American Dream’ waarvoor je naar Amerika ging?

Nee, die heb ik nog niet meegemaakt. Dat komt door omstandigheden. Door 2020 kan wat mij betreft een dikke streep. Het mooiste was de geboorte van de kleine, maar laat het jaar maar snel voorbij zijn.

Wat doe je met de feestdagen?

Lekker met de eigen familie wat doen. Ik heb ze een tijd niet gezien, dus lekker met elkaar zijn. We houden het klein, even een jaartje geen groot kerstmis vieren.

Columbus Crew kampioen van de MLS | foto: columbuscrewsc.com

Wanneer ga je terug naar Amerika?

Dat weet ik nog niet. De club is dat nu aan het bekijken. Normaal gesproken start eind maart de competitie en speel je daarvoor veel oefenwedstrijden in de voorbereiding. Eerdaags zal ik meer horen van de club.

Ik heb nu nog een contract voor twee jaar met een optie voor een derde jaar. Dus voorlopig ben ik nog wel onder de pannen. Veel dingen zullen ook afhangen van wat gaat gebeuren in de wereld. Als er een vaccinatieplicht komt om Amerika in te komen bijvoorbeeld. Dan houdt het voor mij daar op. Daar ga ik niet aan beginnen. Ik laat mijn kinderen niet vaccineren en ik ga niet zonder mijn gezin in Amerika zitten. Daar ben ik teveel familieman voor. We zullen zien hoe het gaat lopen. Nu eerst lekker met het gezin de feestdagen vieren. Fijne kerst!