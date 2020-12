Songtekst van Delftse wereldhit 'Ma Belle Amie' komt definitief levensgroot op een muur

Het moet een ode aan de Delfse band de Tee Set worden: een tekst uit de wereldhit 'Ma belle amie' komt levensgroot op een muur in de Delftse wijk waar zanger -en medeoprichter Peter Tetteroo tot zijn dood in 2002 woonde. In november begon een crowdfundingsactie om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Naast de tekst op de muur komt er ook een foto van de band op een transformatorhuisje en daar is ruim 5.000 euro voor nodig. 'We zijn er nog niet, maar het eerbetoon komt er zeker', zegt initiatiefnemer Aad Sofef.

'We hebben echt ontzettend veel reacties gekregen op ons initiatief', zegt Sosef. 'Vooral uit Delft en omgeving. Je merkt echt dat de muziek uit die periode nog behoorlijk leeft.' Het was de tijd van de 'Nederbiet', eind jaren '60 begin jaren '70. Haagse bands als de Golden Earring, Shocking Blue en The Motions scoorden grote hits, ook internationaal. Maar ook Delft deed dus een flinke duit in het zakje met de Tee Set. 'Ma belle amie' werd in 1970 een flinke wereldhit en kwam in de VS op nummer 5 in de Billboard Hot 100. In totaal werden er rond de twee miljoen exemplaren van verkocht.

'We kwamen op het idee voor het eerbetoon omdat we in Den Haag zagen dat bijvoorbeeld Mariska Veres (de zangeres van Shocking Blue red.) groot op een transformatiehuisje staat. Dus we dachten waarom zouden we dat ook niet in Delft doen.' En dat gaat nu dus ook echt gebeuren op de hoek van de Warmoezenierstraat en de Buitenwatersloot . De initiatiefnemers hopen de tekst - 'Ma belle amie, you were a child of the sun and the sky and the deep blue sea'- en een foto van de band in mei te kunnen onthullen. Het Delftse bedrijf Rodi zal het gaan maken.

Historisch erfgoed

'We hebben een prachtige foto aangekocht van de band', verklapt Sosef. 'Die moet op het transformatorhuisje komen. Ik wil daar nog niet al teveel over kwijt, maar hij is gemaakt door Peter Mokveld, destijds een professioneel fotograaf. En de jongens staan er heel goed op.' Als het allemaal klaar is hoopt Sosef dat de tekst en foto onderdeel zal worden van een stadswandeling. 'Want de muziek is gewoon historisch erfgoed en er komen hier best veel toeristen.'

Het benodigde bedrag voor het eerbetoon is nog niet helemaal binnen. Muziekliefhebbers die nog een bijdrage willen leveren kunnen dat doen via www.voorjebuurt.nl