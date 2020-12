Omgevallen boom breekt bovenleiding tram, omleiding voor tramverkeer

Door de harde wind heeft een boom aan de Lange Vijverberg in Den Haag het begeven. De boom kwam op de bovenleiding van de trambaan terecht, waardoor de bovenleiding is afgebroken. Tram 15, 16 en 17 in het centrum van de stad moeten omrijden.

De brandweer is begonnen met de boom in stukken te zagen en te verwijderen. De HTM is aanwezig om de bovenleiding te repareren. De Lange Vijverberg is afgesloten voor al het verkeer. Ook het voet- en fietspad zijn afgezet. Door de breuk in de bovenleiding stoppen tram 15 en 17 bij CS/Schedeldoekshaven. Tram 16 stopt bij halte Centrum.

De HTM adviseert reizigers tram 1, 16 of bus 22, 24 en 28 te nemen om halte Centrum te bereiken. Wie naar halte Kalvermarkt-Stadhuis wil, kan het beste tram 9 en 15 nemen. Het Centraal Station is het best te bereiken met tram 9. Hoe lang de omleiding gaat duren, is niet bekend.

