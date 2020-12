Storm teistert coronateststraat in Zoetermeer; op veel andere plekken ook stormschade

'We hebben iedereen gebeld en voor alle mensen die getest moeten worden, is plek gevonden bij nabijgelegen testlocaties', vertelt de GGD-woordvoerder. De GGD Haaglanden maakte zondagochtend vanwege de storm die over het land raast een inschatting of het nog wel veilig zou zijn om mensen te testen op de open locatie in Zoetermeer. 'Dat bleek niet het geval', aldus de woordvoerder. 'Andere locaties zijn binnen of zijn beter beschut.' Bij de Zoetermeerse testlocatie is al een informatiebord is omgewaaid, net als een aantal hekken.

Ook in andere delen van de regio zorgt de storm voor schade. Zo moeten trams in het centrum van Den Haag omrijden, omdat een boom door de storm op een bovenleiding van de trambaan terecht kwam. Aan de Nieuweweg in Honselersdijk raakten dakplaten van een bedrijfspand los. De brandweer heeft deze veilig naar beneden gehaald. In de omgeving van de Sylviusweg in Leiden kun je isolatieplaten rapen. Deze zijn vanuit een pand in aanbouw weggewaaid en op straat terecht gekomen.

De isolatieplaten waaiden van het dak in Leiden | Foto: MediaTV

Op diverse andere plekken konden bomen en dakpannen geen stand houden tegen de harde wind. In Oegstgeest kwam een boom aan de Terweeweg op een woning terecht. De bewoners hoorde een harde klap van de omgevallen boom, meldt mediapartner Sleutelstad. Omdat het een kleine boom betreft, is er weinig schade aan het huis.

De boom viel tegen het huis aan | Foto: MediaTV

'We kunnen het nog goed aan'

Een drukke dag dus voor de brandweer. 'We zien inderdaad behoorlijk wat meldingen', zegt een woordvoerder van brandweer Hollands Midden. 'Vooral veel omgevallen bomen. Tot nu toe zijn er in ieder geval geen acuut gevaarlijke situaties geweest.'

Dat deze zondag een stuk drukker is dan normaal is geen probleem voor de brandweer, weet de woordvoerder. 'In deze tijd van het jaar zijn we altijd al behoorlijk paraat. We kunnen ook opschalen wanneer het uit de hand dreigt te lopen, maar vooralsnog kunnen we het allemaal goed aan', stelt de woordvoerder gerust. Volgens het KNMI neemt de wind in de loop van de middag van het westen uit vrij snel af en verdwijnen de zware windstoten. Vanavond wordt het droog en koelt het af tot een graad of drie.