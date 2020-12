Dit is het oud en nieuw van Omroep West

Omroep West Jaaroverzicht - 28, 29, 30 december

Op 28 december begint vanaf 17.00 uur deel 1 van het Omroep West Jaaroverzicht van 2020. Ieder uur laten wij je het belangrijkste nieuws van het afgelopen jaar zien. Op dinsdag 29 december en woensdag 30 december komen deel 2 en 3 aan bod. Let goed op, want op woensdag 30 en donderdag 31 december kun je op onze website de officiële Jaaroverzicht 2020 Quiz maken.

Oudejaarsconference van Sjaak Bral - 31 december

Dat oud en nieuw 2020 anders zal verlopen dan anders zal niemand zijn ontgaan. Dit jaar is het niet alleen niet toegestaan om vuurwerk af te steken, maar ook een borrel in de stamkroeg of een sjoelwedstrijd met de buren gaat niet door. Om de sfeer toch een beetje gemoedelijk te houden zal niemand minder dan Sjaak Bral dit jaar eens goed op de hak nemen. Vanuit het Diligentia Theater geeft hij een kijkje achter de schermen. Een unieke oudejaarsconference zoals alleen Sjaak Bral die kan maken. Zonder publiek, maar met heel veel lol.

Sjaak Bral | Foto: Omroep West

Aftellen

Omdat veel mensen waarschijnlijk niet kunnen wachten totdat 2020 zijn laatste adem uitblaast, kunnen de kijkers van Omroep West vanaf 23.56 uur live aftellen met Francis van Broekhuizen en Gregor Bak.

TV West Terugblik - 1 januari

Heb je er dit jaar voor gekozen om door oud en nieuw heen te slapen, maar wil je toch even weten wat er allemaal in de regio is gebeurd? Vanaf 11.30 uur komt TV West Nieuws met een terugblik op de oudejaarsnacht. Zo kun je toch meepraten bij de eerste koffiepauze van 2021.

Terugblikken op de Nieuwjaarsduik - 1 januari

Ieder jaar staan hordes mensen op 1 januari enthousiast te wachten op het strand bij Scheveningen om de beroemde Nieuwjaarsduik te maken. Komende nieuwjaarsdag gaat de duik vanwege corona helaas niet door. Om de zwemmers toch niet in de kou te laten staan blikt TV West direct na het TV West Nieuws terug op de Nieuwjaarsduiken van de voorgaande jaren. Presentator Pim Markering duikt samen met jou in het verleden van de traditionele Scheveningse plons.

Nieuwjaar bij Radio West

Radio West luidt het nieuwe jaar in met een spetterend nieuw programma. Van 09.00 tot en met 13.00 uur blikken Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen in '2021 Wordt Wakker' terug op oud en nieuw.

Van 13.00 uur tot 16.00 uur draait Patrick van Houten heerlijke muziek die rijp is voor de Eeuwige Roemlijst die we later dit jaar uitzenden. Tussen 16.00 en 19.00 uur presenteert Herman Nanninga, West Komt Thuis, met daarna non-stop muziek om de eerste dag van 2021 heerlijk af te sluiten.