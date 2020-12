Wie is Dirk van Duijvenbode? Aubergenius, hardstyle en Katwijk of 's-Gravenzande

Dirk van Duijvenbode speelt maandagmiddag rond 14.30 uur zijn wedstrijd in de derde ronde van het WK darts. Tegen de eveneens ongeplaatste Adam Hunt kan hij een plek in de achtste finale veiligstellen. Maar wie is de man uit 's-Gravenzande die de afgelopen maanden opzien baarde in de dartswereld? Aan de hand van vijf punten proberen wij het fenomeen Dirk van Duijvenbode uit te leggen.

1. Aubergenius

Van Duijvenbode kwam tijdens zijn eerste wedstrijd op het WK met een aubergine in zijn hand het podium op. Het was het teken dat Van Duijvenbode zijn bijnaam als Aubergenius definitief heeft omarmd.

De Westlander werkt als administratief medewerker bij een auberginekwekerij en kreeg daardoor van een medewerker van dartsbond PDC de bijnaam 'Aubergenius', een naam die ook onder de fans aansloeg. Toch had de darter, die in het begin zijn loopbaan zelf voor de bijnamen Duivee en Titan had gekozen, zijn twijfels. 'Het klinkt leuk, maar ik zie mezelf ook weer niet in een paars shirt gaan lopen', legde Van Duijvenbode uit.

In zijn eerste jaren als darter gebruikte hij Duivee nog als alias. Dat is terug te zien in zijn accountnamen op bijvoorbeeld Twitter en Instagram. Duivee was alleen niet geschikt voor de Engelse markt. Daarom moest er een andere bijnaam komen.

Dat werd in eerste instantie Titan. Hij kwam op die bijnaam nadat hij luisterde naar een hardstyle-dj met dezelfde naam. Dat het ook een figuur uit de Griekse mythologie is, was een mooie bijvangst. Na een aantal jaar is Titan officieel ingeruild voor Aubergenius.

Het werd tijdens het WK geen paars shirt, maar hij onderstreepte zijn keuze wel met een afbeelding van een aubergine in de kraag van zijn dartstenue. Daarnaast nam hij bij zijn eerste wedstrijd op het WK een aubergine mee bij zijn opkomst. Net als Barney en Raymond van Barneveld zijn Aubergenius en Dirk van Duijvenbode inmiddels een twee-eenheid.

2. Opkomst

Van Duijvenbode is de afgelopen maanden echt doorgebroken op het dartscircuit. Zo haalde hij de finale van de World Grand Prix. Daarvoor was hij vooral bekend vanwege zijn walk-on. De meeste darters pakken een plaat uit de jaren tachtig of een rock-nummer als ze het podium oplopen. Van Duijvenbode ging met gestrekt been tegen deze mores in.

Een van de eerste keer dat het grote publiek kon genieten van zijn entree, was tijdens de European Darts Open in 2015. De beelden die toen in Düsseldorf werden geschoten, gingen de wereld over. Iedereen wilde de Westlander zien die dansend op hardstyle-muziek het podium betrad. Ondertussen zijn ze bijna een miljoen keer bekeken.

Van Duijvenbode begreep dat zijn opkomst hem bekendmaakte. Hardstyle-dj Radical Redemption perfectioneerde afgelopen jaar daarom de opkomsttune van de Westlander. 'Echt gaaf is die nu', zei hij daarover tegen de NOS. Rond 14.30 uur maandagmiddag zal de plaat weer door Ally Pally schallen en maakt Van Duijvenbode er zijn kenmerkende dansbewegingen op.

3. Katwijk of 's-Gravenzande?

Vooral uit de Bollenstreek krijgen we geregeld te horen dat Van Duijvenbode een Katwijker is en geen 's-Gravenzander. Radiopresentator Justin Verkijk vroeg aan hem wat hij liever heeft. 'Ik heb alleen in mijn eerste levensjaar in Katwijk gewoond', zei Van Duijvenbode erover. 'Daarnaast heb ik ook in Nieuwendijk, Urk en Strijen gewoond. Ik heb wel wat plekken gehad. Maar als ik moet kiezen dan kom ik uit 's-Gravenzande.'

4. Najaar 2020

Afgelopen najaar timmerde Van Duijvenbode aan de weg in de dartwereld. Hij verloor dan wel de finale van de World Grand Prix, maar het halen van de eindstrijd was al een enorme prestatie. 'Mocht ik verder komen dit WK dan wordt dat het hoogtepunt van 2021 gok ik zo, aangezien de kwartfinales in het nieuwe jaar worden gespeeld.'

Daarnaast versloeg hij in november regerend wereldkampioen Peter Wright. Ook kwam hij op het prestigieuze Players Championship Finals tot de kwartfinale, waarna hij onderuit ging tegen de uiteindelijke winnaar, Michael van Gerwen.

Zijn twee WK-wedstrijden tot nu toe, zorgden voor spektakel. In de eerste ronde stond zijn tegenstander Bradley Brooks op een 2-0 voorsprong in sets en een 1-0 voorsprong in legs. 'Auberginius' pakte daarna maar liefst negen legs op rij. Dat was genoeg voor de winst.

In de tweede ronde versloeg hij de nummer vijf van de wereld, oud-wereldkampioen Rob Cross. Na de hele wedstrijd op achterstand te hebben gestaan, versloeg hij de Engelsman in de allesbeslissende leg. Daardoor mag Van Duijvenbode na de kerst terugkomen in Londen voor zijn wedstrijd tegen Hunt.

Tijdens de kerst zat hij gedongen in de Britse hoofdstad. Hij heeft er daar het beste van gemaakt. Naast vele trainingsuren voor het dartbord, werd er ook een kerstmaal verorberd. 'Van Gerwen heeft alles geregeld', vertelde Van Duijvenbode over de gourmetplannen. 'Hij heeft speciaal een gourmetstel gekocht.'

Het eindresultaat mocht er zijn.

5. Kansen op WK-titel?

Adam Hunt is de volgende tegenstander van Aubergenius. Volgens de Delftse verslaggever Jacques Nieuwlaat maakt Van Duijvenbode een goede kans om de achtste finales te halen. 'De zwaarste uitdaging in zijn deel heeft hij met Rob Cross al gehad. Ik denk dat Hunt een goede loting voor Dirk is. Die heeft zich tot nu toe door het toernooi gefietst. Zo kwam hij in de vorige ronde uit tegen een geblesseerde speler. Hunt staat een paar plaatsen lager op de wereldranglijst, dus voor het WK mag je spreken van een goede loting.'

Volgens Nieuwlaat heeft Van Duijvenbode in zijn eerste twee wedstrijden laten zien dat het met de vorm wel goed zit. 'Het is moeilijker in te schatten hoe Van Duijvenbode het gaat doen, dan bijvoorbeeld Van Gerwen. Dirk heeft minder WK's gespeeld en is dit jaar pas echt boven komen drijven. In de eerste ronde kwam hij op achterstand, maar speelde hij de tweede helft van de partij goed. En tegen Rob Cross was het de hele wedstrijd goed, dus je kunt wel zeggen dat hij in topvorm is.'

Mocht Van Duijvenbode van Hunt winnen dan speelt hij waarschijnlijk woensdag in de achtste finale. Hij moet dan uitkomen tegen de winnaar van het duel tussen Glen Durrant en Danny Baggish. Hoe ver Aubergenius kan komen, durft Nieuwlaat niet te zeggen. 'Maar het is een koele kikker. Hij is heel onverstoorbaar. Hij is ook heel expressief. Hij zegt waar het op staat. Hij is dus een echte Westlander.'

