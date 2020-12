Coronavirus: Teststraat Zoetermeer weer open

De coronatestlocatie aan de Denemarkenlaan in Zoetermeer is zondag dicht | Foto: Omroep West

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Britse virusvariant bij elf mensen in Nederland vastgesteld

De Britse coronavirusvariant is tot nu toe bij elf personen in Nederland gevonden, meldt het RIVM. Het is aangetroffen bij vijf personen in de regio Amsterdam, bij vijf personen in de regio Rotterdam en bij één persoon in de regio Nijmegen.

Ruim 81.000 aanvragen voor steunpakket NOW in derde periode

Ruim 81.000 werkgevers hebben sinds 16 november een aanvraag bij het UWV gedaan voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), laat de instantie weten. Met de NOW kunnen ondernemers een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze een omzetverlies verwachten van ten minste 20 procent. Van de nieuwe aanvragen kwamen er ruim 23.000 binnen sinds de lockdown die half december inging.

Het aantal aanvragen voor de derde periode is hoger dan de 65.000 aanvragen die de tweede periode binnenkwamen. In de eerste periode kwamen bij de instantie 149.000 aanvragen binnen.

Teststraat Zoetermeer weer open

De coronateststraat in Zoetermeer die zondag vanwege de storm werd gesloten, is weer open. Er was geen schade aan de teststraat. De mensen die zondag een afspraak hadden, zijn afgebeld. Wanneer ze terechtkunnen, is niet bekend.

'Veel meer supermarkten zijn geopend op nieuwjaarsdag'

Meer dan 40 procent van de supermarkten is komende vrijdag, op nieuwjaarsdag, geopend om zo eventuele drukte te spreiden in de strijd tegen het coronavirus. Dat komt neer op een ruime verdubbeling ten opzichte van nieuwjaarsdag vorig jaar, toen het ging om 19 procent. Dit meldt de website openingstijden.nl.

In 259 gemeenten is tenminste één supermarkt open op nieuwjaarsdag. In 96 gemeenten blijven de supermarkten gesloten, dit zijn de veelal kleinere gemeenten en gemeenten in de zogenoemde 'biblebelt'. In vrijwel alle grote gemeenten is meer dan de helft van de supermarkten geopend. In Amsterdam zijn met 144 geopende vestigen de meeste supermarkten open. In 83 gemeenten gaat een aantal supers al voor 10.00 uur open, eerder dan gebruikelijk op nieuwjaarsdag.

Zorgpersoneel vraagt compensatie eigen risico na corona

Stichting IZZ, een ledencollectief van mensen in de zorg, heeft tot nu toe van 120 zorgmedewerkers die zelf corona hebben gehad een aanvraag gekregen voor compensatie van hun eigen risicobedrag in de zorgverzekering. De compensatieregeling is bedoeld voor zorgpersoneel met een collectieve IZZ Zorgverzekering. Als ze zelf de ziekte hebben opgelopen en daardoor hun eigen risico moesten aanspreken kunnen ze dat verplichte eigen risicobedrag van 385 euro gecompenseerd krijgen.

De 120 aanvragen zijn in een maand binnengekomen bij de stichting die met deze steun zorgmedewerkers extra waardering wil geven. Maandag liet de stichting weten dat hiermee tot nu toe een bedrag van 40.000 euro is gemoeid. '99 procent van de aanvragen wordt gehonoreerd en ruim de helft van de verzekerden die de aanvraag deden, heeft de financiële compensatie al ontvangen. Zorgmedewerkers ervaren de compensatie als een steun in de rug in een tijd waarin zij onder extra druk staan', aldus de stichting.

Grapperhaus: jaartje geen vuurwerk is echt niet zo'n opoffering

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie heeft 'weinig begrip voor een klaagzang' over de beperkingen bij de komende jaarwisseling. Het verbieden van 'dat knalfeestgedoe is echt niet zo’n opoffering. Als we dát al niet kunnen opbrengen. Het is een klein offer,' zegt hij in het AD.

De minister roept in de krant Nederlanders op om de jaarwisseling rustig thuis te vieren en hulpverleners te ontzien. 'Het bekogelen van brandweerlui, boa’s en agenten met vuurwerk is van de gekke. Houd je handen thuis! Dat beschamende gedrag wordt steeds erger en het worden steeds meer mensen. Er is een horkerigheid en onbeschaafdheid tegen hulpverleners ontstaan,' zegt de bewindsman.

Ernst Kuipers belicht toestand in ziekenhuizen

Ernst Kuipers belicht maandagmiddag om half vier weer de stand van zaken in de Nederlandse ziekenhuizen. Hij doet dat deze keer in Zeist. Kuipers is voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en bovendien de vaste woordvoerder over de behandeling van coronapatiënten op de verpleegafdelingen en intensive cares. Wekelijks praat hij de media bij over de gevolgen van corona voor de ziekenhuizen. Dat gebeurt tijdens een speciale bijeenkomst.

Op de intensive cares in Nederlandse ziekenhuizen lagen zondag 624 coronapatiënten. De verpleegafdelingen behandelden 1797 coronapatiënten. Verder meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat er zeven coronapatiënten op ic-bedden in Duitsland lagen.

Bruls: in gesprek over inzet van het leger in de zorg

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, gaat maandag in gesprek met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over de inzet van het leger in de zorg. Dat zei hij zondagavond in Nieuwsuur. Daarmee reageert Bruls op de brief die veiligheidsregio's Groningen, Noord- en Oost-Gelderland en Twente hebben gestuurd aan de ministeries van Defensie en VWS, waarin ze de noodklok luiden over de capaciteit in de zorg in de strijd tegen het coronavirus.

