Coronavirus: Aantal patiënten in ziekenhuis boven piek november, weer 7500 nieuwe besmettingen

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Aantal opgenomen coronapatiënten stijgt tot boven piek november

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal met 178 gestegen. Dat is de grootste toename in 24 uur tijd sinds mei, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het bijhouden van de gegevens.

In totaal behandelen ziekenhuizen nu 2751 coronapatiënten. Daarmee zitten de ziekenhuizen boven de piek van de tweede golf. Begin november waren 2653 patiënten opgenomen. Het LCPS verwacht 'dat de huidige sterke stijging ook in de komende dagen doorzet'.

Weer ongeveer 7500 coronagevallen

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 7561 nieuwe coronagevallen doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is vrijwel gelijk aan maandag, toen het instituut 7438 gevallen meldde. Op zaterdag en zondag kwamen er ruim 9000 positieve tests bij en in de dagen ervoor meer dan 10.000. Of de daling door de kerstdagen of door de lockdown komt, kan het RIVM nog niet zeggen.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal wel fors. De gezondheidsdiensten registreerden dat 171 mensen aan het virus zijn overleden. Dat is het hoogste aantal in een etmaal sinds half april, maar het wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Onder de sterfgevallendie de afgelopen 24 uur zijn gemeld, zijn dertien mensen uit Apeldoorn, het hoogste aantal van het land.

Defensie naar drie regio's voor besluit over hulp in zorg

Medewerkers van het ministerie van Defensie gaan dinsdag en woensdag naar ziekenhuizen en verzorgingshuizen in Groningen, Twente en Apeldoorn om te kijken of zorginstellingen daar hulp van militairen kunnen krijgen. Ze beoordelen welke hulp nodig is en hoe die verdeeld kan worden. Het besluit daarover moet zo snel mogelijk komen, laat Defensie weten.

Volgens minister Ank Bijleveld kan Defensie niet alle problemen oplossen. 'Defensie kan niet zomaar een complete corona-afdeling uit de grond stampen. Daarvoor hebben we gewoon niet genoeg medisch geschoolde militairen, gespecialiseerd in infectieziekten', benadrukt ze.

De veiligheidsregio's Groningen, Twente en Noord- en Oost-Gelderland hebben Defensie om hulp gevraagd in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Ook ziekenhuizen vragen om militaire hulp. Die bijstand moet helpen om te voorkomen dat de zorg vastloopt en ouderen niet meer gewassen kunnen worden. De zorg is overbelast door de vele coronapatiënten.

Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk gaan klokken luiden bij jaarwisseling

Vrijwel alle kerken in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk luiden op oudejaarsavond om 0:00 uur hun klokken. Zo wordt het oude jaar ditmaal niet uitgeluid met vuurwerk, maar het nieuwe jaar ingeluid met kerkklokken. De kerken in de drie gemeenten geven hiermee gehoor aan diverse landelijke, regionale en lokale oproepen.

Ook burgemeester Wendy Verkleij heeft aangegeven enthousiast voorstander te zijn van het klokkenluiden: 'Als we met elkaar om 0:00 uur kunnen luisteren naar luidende kerkklokken, geeft dat mensen hopelijk een gevoel van samenhorigheid', zegt ze. 'Daar is nu meer dan ooit behoefte aan. De kerkklokken zie ik als een teken van hoop op het moment dat we het moeilijke jaar 2020 afsluiten en een mooier nieuw jaar starten.'

GGD gaat vanaf 18 januari medewerkers verpleeghuizen vaccineren

De GGD heeft de vaccinatielocaties bekendgemaakt waar zorgmedewerkers voor verpleeghuizen vanaf 18 januari terechtkunnen. Eerder was al duidelijk dat op 8 januari het vaccineren begint in Utrecht, Rotterdam en de GGD-regio Hart voor Brabant.

Vanaf 18 januari komen daar de volgende locaties bij: Leeuwarden, Groningen, Assen, Alkmaar, Purmerend, Lelystad, Zwolle, Amsterdam, Schiphol, Huizen, Apeldoorn, Enschede, Leiden, Den Haag, Houten, Rotterdam The Hague Airport, Dordrecht, Arnhem, Wijchen, Goes, Breda, Veghel, Eindhoven, Venlo en Maastricht.

KNRM ziet uitwerking coronamaatregelen in reddingscijfers

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) ziet de effecten van de coronamaatregelen terug in de jaarcijfers. Zo is het aantal mensen dat is gered lager dan in 2019 en voeren er minder boten waar minder mensen opzaten dan een jaar eerder.

In een overzicht van alle cijfers is te zien dat de KNRM wel meer reddingsacties moest uitvoeren dan een jaar eerder, maar dat er minder mensen gered werden. Dat komt volgens de reddingsmaatschappij doordat mensen niet meer in grote groepen mochten samenkomen. Daardoor gingen mensen in kleinere gezelschappen naar het water of weg met de boot.

In het voorjaar waren er beduidend minder reddingsacties nodig dan in voorgaande jaren, dat kwam door de lockdown die toen van kracht was. Alle jachthavens waren dicht, waardoor er weinig boten op het water waren. In de zomer werden dan weer meer watersporters en zwemmers gered. Dat verklaart de KNRM doordat mensen niet of nauwelijks naar het buitenland op vakantie konden en dus in eigen land het water opzochten.

Negatieve coronatest verplicht voor reizen naar Nederland

Wie vanaf vandaag naar Nederland wil reizen vanuit het buitenland zal een negatieve coronatest moeten kunnen laten zien. De nieuwe maatregel van het kabinet gaat vanaf vandaag in om het risico op besmetting en verspreiding van het coronavirus verder in te dammen. Vorige week had het kabinet de nieuwe maatregel al aangekondigd. Om middernacht trad de maatregel dan ook daadwerkelijk in werking.

De verplichting geldt voor iedereen die afkomstig is uit een 'hoog risicogebied'. De PCR-test moet maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland zijn afgenomen. Reizigers uit een aantal 'veilige' landen hoeven geen test af te nemen. Dat zijn onder meer de eilanden die bij het Koninkrijk horen zoals Aruba en Sint Maarten, maar ook landen zoals Australië, Zuid-Korea en Japan zijn uitgezonderd van de regel.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen opgelopen tot 2573

Het totale aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt, is nu opgelopen tot 2573. Dat is het hoogste aantal sinds 3 november. Op die dag piekte de drukte in de ziekenhuizen door de tweede coronagolf en waren 2653 patiënten opgenomen. Ten opzichte van zondag steeg het aantal opgenomen Covid-19-patiënten met 152. Dat is de grootste toename in een dag sinds mei, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het bijhouden van de gegevens.

In totaal steeg het aantal coronapatiënten op de ic's met 27. Dat is de grootste toename op de ic's in een etmaal sinds 24 oktober. Intensive cares hebben in totaal nog 250 bedden over, zowel voor coronapatiënten als voor mensen met andere klachten. Op verpleegafdelingen zijn nog meer dan 2000 bedden beschikbaar voor coronapatiënten en anderen. In totaal hebben de Nederlandse ziekenhuizen dus nog plek voor ongeveer 2300 mensen, wat neerkomt op gemiddeld ongeveer twintig bedden per ziekenhuis.

Britse virusvariant bij elf mensen in Nederland vastgesteld

De Britse coronavirusvariant is tot nu toe bij elf personen in Nederland gevonden, meldt het RIVM. Het is aangetroffen bij vijf personen in de regio Amsterdam, bij vijf personen in de regio Rotterdam en bij één persoon in de regio Nijmegen.

Forse daling aantal coronagevallen, 7453 meldingen afgelopen etmaal

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 7453 positieve coronatests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal sinds 15 december. Toen was er sprake van een computerstoring. Of dat ook nu het geval is, is niet bekend.

Op zondag meldde het RIVM ruim 9000 nieuwe gevallen en op zaterdag bijna 9900.

