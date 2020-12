Coronavirus: negatieve coronatest verplicht voor reizen naar Nederland

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Negatieve coronatest verplicht voor reizen naar Nederland

Wie vanaf vandaag naar Nederland wil reizen vanuit het buitenland zal een negatieve coronatest moeten kunnen laten zien. De nieuwe maatregel van het kabinet gaat vanaf vandaag in om het risico op besmetting en verspreiding van het coronavirus verder in te dammen. Vorige week had het kabinet de nieuwe maatregel al aangekondigd. Om middernacht trad de maatregel dan ook daadwerkelijk in werking.

De verplichting geldt voor iedereen die afkomstig is uit een 'hoog risicogebied'. De PCR-test moet maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland zijn afgenomen. Reizigers uit een aantal 'veilige' landen hoeven geen test af te nemen. Dat zijn onder meer de eilanden die bij het Koninkrijk horen zoals Aruba en Sint Maarten, maar ook landen zoals Australië, Zuid-Korea en Japan zijn uitgezonderd van de regel.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen opgelopen tot 2573

Het totale aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt, is nu opgelopen tot 2573. Dat is het hoogste aantal sinds 3 november. Op die dag piekte de drukte in de ziekenhuizen door de tweede coronagolf en waren 2653 patiënten opgenomen. Ten opzichte van zondag steeg het aantal opgenomen Covid-19-patiënten met 152. Dat is de grootste toename in een dag sinds mei, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het bijhouden van de gegevens.

In totaal steeg het aantal coronapatiënten op de ic's met 27. Dat is de grootste toename op de ic's in een etmaal sinds 24 oktober. Intensive cares hebben in totaal nog 250 bedden over, zowel voor coronapatiënten als voor mensen met andere klachten. Op verpleegafdelingen zijn nog meer dan 2000 bedden beschikbaar voor coronapatiënten en anderen. In totaal hebben de Nederlandse ziekenhuizen dus nog plek voor ongeveer 2300 mensen, wat neerkomt op gemiddeld ongeveer twintig bedden per ziekenhuis.

Britse virusvariant bij elf mensen in Nederland vastgesteld

De Britse coronavirusvariant is tot nu toe bij elf personen in Nederland gevonden, meldt het RIVM. Het is aangetroffen bij vijf personen in de regio Amsterdam, bij vijf personen in de regio Rotterdam en bij één persoon in de regio Nijmegen.

Forse daling aantal coronagevallen, 7453 meldingen afgelopen etmaal

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 7453 positieve coronatests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal sinds 15 december. Toen was er sprake van een computerstoring. Of dat ook nu het geval is, is niet bekend.

Op zondag meldde het RIVM ruim 9000 nieuwe gevallen en op zaterdag bijna 9900.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.