Coronavirus: Adviseurs in OMT bijeen over 'Britse variant' coronavirus

ANWB ziet files met 63 procent dalen door thuiswerken

De lengte en de duur van de files op de Nederlandse wegen is dit jaar met 63 procent gedaald. Dit concludeert de ANWB op basis van de jaarlijkse filecijfers. In de eerste twee maanden van het jaar constateerde de ANWB nog een flinke toename van de files met zo'n 20 procent. Ook de afgelopen twee jaar was sprake van forse filegroei.

Adviseurs in OMT bijeen over 'Britse variant' coronavirus

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van de corona-uitbraak, komt woensdag weer bij elkaar. Het overleg gaat onder meer over de 'Britse variant' van het virus, een nieuwe mutatie die onlangs is opgedoken.

De 'Britse variant', zo genoemd omdat de mutatie voor het eerst in Groot-Brittannië is vastgesteld, is besmettelijker dan andere versies van het coronavirus. Zeker elf mensen in Nederland hebben de variant opgelopen, maar het werkelijke aantal zou weleens hoger kunnen liggen. Het gevolg van de hogere besmettelijkheid kan zijn dat het aantal nieuwe gevallen voorlopig hoog blijft, en dat kan gevolgen hebben voor de toch al torenhoge druk op ziekenhuizen.

Besmette lerares van basisschool Bergschenhoek overleden

Een lerares van de basisschool in Bergschenhoek, waar de Britse variant van het coronavirus isopgedoken, is onlangs overleden. Het is niet bekend of haar overlijden het gevolg is van het virus. Wel was ze enkele weken geleden positief getest op het virus, bevestigt voorzitter Saskia Schenning van de Laurentius Stichting, waar de school onder valt, aan verschillende media. Volgens RTV Rijnmond was de lerares 38 jaar oud.

Nog even en dan begint de vaccinatie tegen het coronavirus. Er zijn nog veel vragen over de vaccinatie, wie er wanneer aan de beurt is bijvoorbeeld. We hebben er vijf op een rij gezet en beantwoord. Lees hier alles

Kabinet overweegt thuiswonende ouderen eerder te vaccineren

Er gaat mogelijk toch iets veranderen in de vaccinatiestrategie die het kabinet wil hanteren vanaf 8 januari. Binnen het kabinet wordt erover gesproken om voor de eerste vaccinaties niet alleen personeel van verpleeghuizen, maar ook thuiswonende ouderen uit te nodigen. Dat zeggen ingewijden tegen de NOS.

