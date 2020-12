Coronavirus: Opbouw vaccinatielocatie bij ADO-stadion begonnen

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Opbouw vaccinatielocatie in Den Haag begonnen

Bij het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag is woensdag begonnen met de opbouw met tenten voor de vaccinatielocatie. Vanaf 18 januari is het de bedoeling dat daar gevaccineerd kan worden. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning ontvangen als eerste een uitnodiging voor de COVID-19 vaccinatie.

Aantal opgenomen coronapatiënten daalt, wel stijging op ic's

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2704 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 47 minder dan op dinsdag. In de vier voorgaande dagen was het aantal opgenomen patiënten juist met 454 toegenomen.

Het aantal patiënten op de intensive cares steeg afgelopen etmaal wel. De ic-afdelingen namen 64 mensen op en zagen 36 mensen vertrekken. Het is niet bekend hoeveel van hen zijn overleden en hoeveel de ic mochten verlaten omdat hun toestand verbeterde. In totaal steeg het aantal coronapatiënten op de ic's met 28 naar 702. Dat is het hoogste aantal sinds begin mei.

Aantal coronagevallen stijgt, ruim 9500 gevallen afgelopen 24 uur

Na een klein dipje is het aantal nieuwe coronagevallen weer gestegen. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 9504 meldingen van positieve tests. De vorige twee dagen kwam het dagcijfer uit op ongeveer 7500, en in de dagen daarvoor waren ruim 9000 besmettingen per etmaal aan het licht gekomen.

Advies Red Team: hou de scholen voorlopig dicht

Het is te vroeg om de scholen half januari weer te openen. Zo'n besluit kan leiden tot het oplaaien van het aantal coronagevallen, waarschuwt het zogeheten Red Team. Dat is een onafhankelijke groep deskundigen die ongevraagd advies geeft over de corona-aanpak. Het team wil een kritische tegenhanger van het Outbreak Management Team zijn.

Als kinderen weer naar school gaan, kan het coronavirus zich daar ongecontroleerd verspreiden en dat zou volgens het Red Team 'gelijk staan aan spelen met vuur, een vuur dat niet alleen voor Nederland een gevaar oplevert, maar wereldwijde consequenties kan hebben'. Jongeren gelden over het algemeen als een groep met weinig coronarisico's, maar zij kunnen anderen wel besmetten. 'Kinderen en jongeren leven niet in isolatie van de oudere generaties. Zij leven ook samen in huishoudens met ouders die potentieel een kwetsbare gezondheid hebben en/of mantelzorger zijn voor hún ouders.'

Ouderenbond geïrriteerd over onduidelijkheid vaccinatieplan

De onduidelijkheid over de vaccinatieplannen van het kabinet 'irriteert' de ouderenbond ANBO. 'Het plan van aanpak gaat maar heen en weer. Wees nou eens duidelijk. Snelheid is belangrijker dan deze discussie', zegt een woordvoerder.

'Het is onduidelijk wie met welk vaccin, wanneer aan de beurt is', zegt de woordvoerder. Volgens hem hebben mensen er begrip voor als er keuzes worden gemaakt op basis van welk vaccin beter geschikt is voor een doelgroep, of vanwege de logistiek. 'Over het Moderna-vaccin is bij ons nog onduidelijk of het goed werkt bij ouderen, bijvoorbeeld.' Maar bovenal stelt de ANBO: 'Het zwalken in het plan is misschien wel te verklaren, maar geeft onrust. Als in het plan duidelijk is dat kwetsbare ouderen thuis moeten wachten op mensen in verpleeghuizen, als dat een helder verhaal is en goed gecommuniceerd, hebben mensen er begrip voor en ontstaat er geen onrust.'

Veel ziekenhuizen kunnen zeer noodzakelijke zorg deels niet geven

Tientallen Nederlandse ziekenhuizen kunnen een deel van de zogenoemde 'kritisch planbare zorg' nu al niet meer verlenen. Het gaat om zorg die binnen zes weken moet worden gegeven, zoals operaties en behandelingen wegens kanker. Dat blijkt uit meldingen die de ziekenhuizen doen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Die publiceert later woensdag de wekelijkse rapportage.

Het aantal ziekenhuizen dat zich meldt met dit soort problemen is stijgende. Het was de bedoeling van het kabinet dat hooguit niet-spoedeisende planbare zorg zou worden stilgelegd wegens de stijgende druk op de ziekenhuizen en hun personeel door de coronacrisis. Het gaat om ingrepen die wel wat langer dan zes weken kunnen wachten, zoals heupoperaties. Dringender zorg moet doorgaan.

Ziekenhuizen vrezen oud en nieuw

De ziekenhuizen in de regio liggen weer net zo vol als tijdens de piek van november. Martin Schalij, voorzitter van het overkoepelende ROAZ, houdt zijn hart vast met het oog op de komende jaarwisseling. 'We hopen niet dat we in de situatie komen dat we keuzes tussen mensen moeten gaan maken.' Maar er gloort ook hoop: het vaccin kan de spanning op het zorgsysteem weghalen.

'Niet geweldig, helaas.' Met een gevoel voor understatement beschrijft Schalij in het radioprogramma West Wordt Wakker de huidige situatie in de regionale ziekenhuizen. 'We hebben inmiddels rond de 200 coronapatiënten op de verpleegafdelingen en 65 op de ic's. Het wordt dus wat krap op het moment.'

Waakhond: AstraZeneca heeft nog niet gevraagd om toelating vaccin

Dat Groot-Brittannië groen licht heeft gegeven voor het coronavaccin van de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford, en Europa nog niet, komt door een andere aanpak. Londen heeft toestemming gegeven voor noodgebruik, Europa vindt het beter om te kiezen voor een voorlopige handelsvergunning, en die is nog niet aangevraagd door AstraZeneca.

Bij zo'n handelsvergunning is er meer controle op de effectiviteit van het middel en de bijwerkingen, legt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) uit. De waakhond gaat over de toelating van vaccins en geneesmiddelen tot de Nederlandse markt, in overleg met het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam.

Het EMA gaf eerder wel groen licht voor het vaccin van Pfizer en BioNTech en besluit binnenkort over toelating van het middel van Moderna. Die hebben een handelsvergunning aangevraagd. AstraZeneca zit in de stap ervoor, de zogeheten rolling review. Daarbij kijkt het EMA mee met het lopende onderzoek van AstraZeneca.

Politie beëindigt illegaal feest in Haags café

De politie heeft dinsdagavond een illegaal feest in een café in het centrum van Den Haag beëindigd. Alle feestgangers zijn op de bon geslingerd, meldt de politie op social media.

Agenten zijn samen met handhavers naar binnen gegaan om een einde te maken aan het feest met 'meerdere feestgangers'. Hoeveel mensen precies aanwezig waren, is niet bekend.

ANWB ziet files met 63 procent dalen door thuiswerken

De lengte en de duur van de files op de Nederlandse wegen is dit jaar met 63 procent gedaald. Dit concludeert de ANWB op basis van de jaarlijkse filecijfers. In de eerste twee maanden van het jaar constateerde de ANWB nog een flinke toename van de files met zo'n 20 procent. Ook de afgelopen twee jaar was sprake van forse filegroei.

De oproep van het kabinet op 15 maart zoveel mogelijk thuis te werken en zo min mogelijk te reizen, had direct effect op het verkeer. De vaak dagelijkse files bij de beruchte knelpunten waren plots verdwenen.

Door het mooie weer ontstonden overdag in het voorjaar en in de zomer wel meer files. Tijdens de zomervakantie was het overdag zelfs drukker dan vorig jaar. Volgens de ANWB komt dit deels doordat Nederlanders in eigen land de vakantie doorbrachten.

Adviseurs in OMT bijeen over 'Britse variant' coronavirus

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van de corona-uitbraak, komt woensdag weer bij elkaar. Het overleg gaat onder meer over de 'Britse variant' van het virus, een nieuwe mutatie die onlangs is opgedoken.

De 'Britse variant', zo genoemd omdat de mutatie voor het eerst in Groot-Brittannië is vastgesteld, is besmettelijker dan andere versies van het coronavirus. Zeker elf mensen in Nederland hebben de variant opgelopen, maar het werkelijke aantal zou weleens hoger kunnen liggen. Het gevolg van de hogere besmettelijkheid kan zijn dat het aantal nieuwe gevallen voorlopig hoog blijft, en dat kan gevolgen hebben voor de toch al torenhoge druk op ziekenhuizen.

Besmette lerares van basisschool Bergschenhoek overleden

Een lerares van de basisschool in Bergschenhoek, waar de Britse variant van het coronavirus isopgedoken, is onlangs overleden. Het is niet bekend of haar overlijden het gevolg is van het virus. Wel was ze enkele weken geleden positief getest op het virus, bevestigt voorzitter Saskia Schenning van de Laurentius Stichting, waar de school onder valt, aan verschillende media. Volgens RTV Rijnmond was de lerares 38 jaar oud.

Wanneer kan ik worden gevaccineerd?

Nog even en dan begint de vaccinatie tegen het coronavirus. Er zijn nog veel vragen over de vaccinatie, wie er wanneer aan de beurt is bijvoorbeeld. We hebben er vijf op een rij gezet en beantwoord. Lees hier alles

Kabinet overweegt thuiswonende ouderen eerder te vaccineren

Er gaat mogelijk toch iets veranderen in de vaccinatiestrategie die het kabinet wil hanteren vanaf 8 januari. Binnen het kabinet wordt erover gesproken om voor de eerste vaccinaties niet alleen personeel van verpleeghuizen, maar ook thuiswonende ouderen uit te nodigen. Dat zeggen ingewijden tegen de NOS.

Coronakaart

