Coronavirus: Van Dissel: vanaf medio februari versoepelingen mogelijk

Van Dissel: vanaf medio februari versoepelingen mogelijk

RIVM-baas Jaap van Dissel denkt dat versoepelingen van de coronamaatregelen pas in februari mogelijk zijn, als begonnen is met het voor de tweede keer inenten van mensen. Hij zegt in het AD liever geen uitspraak te doen over of dit de laatste lockdown is waar Nederland mee te maken krijgt, omdat 'dat weer een heel eigen leven' gaat leiden. Maar hij waagt zich wel aan een voorspelling wanneer de huidige lockdown langzaam kan worden beëindigd.

'Komend jaar wordt wel een belangrijk jaar, waarin veel kan veranderen. Inmiddels hebben zo’n 2 miljoen Nederlanders de infectie doorgemaakt, die hebben een vorm van immuniteit voor enige tijd, nemen we aan. We gaan vaccineren in januari, een tweede dosis volgt dan medio februari. Dus vanaf die periode zijn vermoedelijk gedeeltelijke versoepelingen mogelijk door de groepen die ingeënt zijn', aldus Van Dissel, die als voorman van het Outbreak Management Team de belangrijkste adviseur van het kabinet is.

'GGD'en kregen pas begin december opdracht tot vaccineren'

Het starten met vaccineren in Nederland had vlotter gekund, stelt Maarten Tanis, verantwoordelijk voor het vaccinatieprogramma binnen de GGD Rotterdam-Rijnmond. Hij geeft in een interview in NRC tevens aan dat de GGD'en pas "begin december" opdracht hebben gekregen van het ministerie van Volksgezondheid om direct te helpen met inenten.

Dat gebeurde nadat van strategie werd veranderd. "Eerst was de strategie dat de kwetsbaren gevaccineerd zouden worden door arbo- of instellingsartsen", zegt Tanis in de krant. Vanwege de koelfaciliteiten die nodig zijn om de vaccins van Pfizer te kunnen bewaren, bleek die aanpak onhandig. "Daarom heeft het ministerie ervoor gekozen eerst de zorgmedewerkers in te enten op centrale locaties en de GGD die opdracht te geven. We weten nu zo’n drie à vier weken van deze opdracht."

Gommers en Kuipers willen ziekenhuispersoneel maandag al inenten

Ernst Kuipers en Diederik Gommers roepen woensdag opnieuw het kabinet op zorgpersoneel als eerste te vaccineren tegen het coronavirus. 'We moeten huisartsen, ambulancepersoneel, verpleegkundigen en ic-personeel zo snel mogelijk vaccineren. Het liefst maandag al beginnen', zo zei Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care woensdag in Nieuwsuur.

Vaccinatie is bedoeld, zo zei hij, als bescherming van het individu, ter voorkoming van verspreiding en ter voorkoming van het ontwrichten van de maatschappij. En daar is zorgpersoneel voor nodig. Volgens Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zijn de ziekenhuizen er logistiek goed op ingericht. Het gaat om 'enkele tienduizenden mensen', zo stelde Gommers, 'dat is op het totale aantal erg beperkt'. In de vaccinatiestrategie van het kabinet wordt eerst verzorgend personeel in verpleegtehuizen ingeënt, daarna de in die tehuizen wonende ouderen.

