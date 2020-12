Oliebollenbakkers maken zich op voor drukte: 'Alles voor de waardering van de klant'

Buiten is het nog donker en op straat is nog niemand te zien, maar toch is Remon Müller al druk aan het werk in een oliebollenkraam in Nieuwerkerk aan den IJssel. 'We zijn de mix aan het leeghalen met het beslag erin. Dit doen we dan in een teiltje en dan gaat het beslag rijzen. En als het zover is dan kunnen we gaan beginnen met bakken.'

Voor de eigenaar van De Oliebollenbakkerij zijn dit de drukste dagen van het jaar. 'We hebben al veel bestellingen gekregen', legt Müller uit. Het assortiment is de afgelopen jaren ook steeds wat verder uitgebreid. 'Het gaat niet alleen meer om de oliebollen en de appelbeignets, maar we krijgen ook veel vraag naar de bananenbol en dat soort producten. Daar gaat veel tijd in zitten om dat allemaal te maken.'

De coronamaatregelen hebben ook voor de oliebollenbakker grote gevolgen. 'We bezorgen dit jaar ook. Dat doen we al bij bestellingen vanaf 15 euro. Dus alleen als je alleen bent is dat misschien wat veel, maar verder is het goed te doen.'

Oliebollentest

Ook bij de kraam heeft Müller extra maatregelen genomen. 'Zoals overal zie je hier wachtstrepen op anderhalve meter. Daarnaast heb ik extra mensen ingezet, zodat we al onze klanten zo snel mogelijk kunnen helpen en niemand te lang in de rij hoeft te staan.'

De oliebollen van De Oliebollenbakkerij worden traditioneel goed beoordeeld. Zo scoorde Müller altijd hoog in de jaarlijkse oliebollentest van het AD. De krant is gestopt met het beoordelen van de verschillende oliebollen in het land. 'Aan de ene kant is het jammer, maar het neemt ook wel een hoop stress weg', zo vertelt de bakker. 'Uiteindelijk doe je het toch vooral voor de waardering van je klanten.'

LEES OOK: Oliebollenkramen mogen maand eerder verkopen in Den Haag