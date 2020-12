Eerste inleverdag in Den Haag levert 207 kilo vuurwerk op

Als de politie vuurwerk van vorig jaar bij je thuis ontdekt, levert je dat een boete en mogelijk een strafblad op. Om mensen de mogelijkheid te geven hun vuurwerk ongestraft in te leveren, hebben de burgemeesters in de regio Haaglanden met elkaar afgesproken dat dat twee dagen lang kan voor alle soorten vuurwerk tot 25 kilo.

Alle typen vuurwerk kunnen ingeleverd worden, ook zwaar vuurwerk dat al voor het vuurwerkverbod illegaal was. Een gespecialiseerd bedrijf neemt het vuurwerk mee, slaat het tijdelijk op en vervoert het naar een locatie waar het vernietigd wordt.

Burgemeester Van Zanen was aan het einde van de middag aanwezig bij het inleverpunt om te horen hoe de eerste dag was verlopen. Door de dag heen werd bij het ADO-stadion aardig wat vuurwerk ingeleverd. 'Het is ook vaak oud vuurwerk. Dat is eigenlijk levensgevaarlijk in een schuurtje of portiekwoning. Elke kilo, elk rotje, alles wat ze inleveren is meegenomen', zegt Van Zanen. 'Je kunt het niet gebruiken en het is gevaarlijk om het in de garage, in je auto, op je zolderkamer of weet ik veel waar te bewaren. Je mag het toch niet gebruiken.'

600 kilo

'Je komt hier het parkeerterrein oprijden en dan staat er een tafel klaar waar je je spullen op kan leggen. Heren in zwarte kleding kijken wat het is en nemen het in', zegt verslaggever Sander Knura.

Foto: Omroep West

Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hielden eerder al een inzamelactie. In totaal werd 600 kilo vuurwerk ingeleverd. 'Voornamelijk spul wat al in omloop was en vooral door bezorgde ouders', zegt verslaggever Sander Knura. 'Volgens de burgemeesters is elk rotje dat niet wordt afgestoken met oud en nieuw mooi meegenomen.'

Gratis patat

Vanwege de veiligheid vragen de gemeenten iedereen lopend of met eigen vervoer te komen. Het is niet toegestaan met het openbaar vervoer naar een inleverlocatie te komen. 'En iedereen krijgt een beloning; een gratis patatje uit de kraam die hier staat.'

Vuurwerkinleverpunt bij ADO-stadion I Foto: Omroep West

Om de zorg te ontlasten besloot het kabinet een tijdelijk landelijk vuurwerkverbod in te voeren. Het is deze maand verboden om vuurwerk af te steken, te verkopen, te bezitten en te vervoeren.

Van Zanen voorziet een complexe jaarwisseling. 'We houden van het vuurwerk in Den Haag en dat is al heel lang zo. Voor het eerst in de geschiedenis is er een vuurwerkverbod in Nederland en dan ook nog de corona-stress. Dat komt samen, dat maakt het complex', zegt de Haagse burgemeester. 'Ik reken er op dat mensen verstandig zijn en denken aan zorgverleners en dat ze ook die ziekenhuisbedden niet onnodig extra willen belasten door vuurwerk te gebruiken.' Van Zanen is tevreden met alternatieven die worden geboden voor tijdens de jaarwisseling, zoals buurtactiviteiten en online streams en zegt dat men voorbereid is op incidenten.