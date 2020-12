Inleveren kerstbomen anders dan normaal: hoe kom je van je boom af?

Nu de kerstdagen voorbij zijn is de vraag altijd: wat doen we met de kerstboom? Het inleveren van de oude boom gaat dit jaar door de coronamaatregelen in de meeste gemeenten net even iets anders dan in voorgaande jaren. Kijk hier hoe je jouw boom in jouw gemeente in kunt leveren.

Alphen aan den Rijn

Normaal haalde de gemeente de kerstbomen op de eerste woensdag na 6 januari (Drie Koningen) op. Omdat het op die dag te druk zou kunnen worden op de inleverpunten doet de gemeente het dit jaar anders. Iedereen kan zijn boom tussen 28 december en 8 januari op de normale inzamelpunten voor het afval leggen en de gemeente haalt de boom weg.

Bodegraven-Reeuwijk

De inzameling in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is wel op een vaste dag, namelijk woensdag 6 januari. Iedereen kan dan tussen 13.00 uur en 15.00 uur zijn of haar kerstboom inleveren. Voor iedere ingeleverde boom geeft de gemeente een beloning van 50 cent.

Delft

In Delft kunnen de kerstbomen ingeleverd worden op de plaatsen waar ondergrondse containers voor restafval staan. Het enige wat je hier hoeft te doen is de boom naast de containerplaat te leggen. Mensen die een minicontainer hebben kunnen hun kerstboom op de ophaaldag voor het restafval naast de container leggen.

Den Haag

De gemeente Den Haag gaat de kerstbomen ophalen tussen 4 en 13 januari. Op de ophaaldag moeten de kerstbomen buiten worden gezet. Wil je niet zo lang wachten met het wegbrengen van je boom? Dan kun je deze ook zelf wegbrengen naar een van de afvalbrengstations in de gemeente.

Daarnaast heeft de gemeente ook nog een inleveractie voor kinderen. In een aantal stadsdelen kunnen kinderen tot 12 jaar kerstbomen inleveren, in ruil voor een lot. Op 17 januari worden er diverse prijzen verloot, waaronder een Playstation 5, een uitje voor je klas en gratis kaartjes voor het zwembad.

Gouda

De gemeente Gouda heeft vanwege het coronavirus de traditionele inzameling geschrapt. De gemeente is bang dat te veel inwoners op pad gaan, wat niet past binnen de huidige lockdown. Vandaar dat de gemeente de kerstbomen na de feestdagen op gaat halen op de reguliere aanbiedplaatsen.

Hillegom

De gemeente Hillegom biedt inwoners drie mogelijkheden om van de oude kerstboom af te geraken. Deze kan in stukjes worden geknipt en in de gft-container worden gedaan, de boom kan naar de milieustraat worden gebracht en de boom kan op de dag dat het gft-afval wordt opgehaald op de aanbiedplaats van de containers worden gelegd.

De gemeente gaat de aangeboden kerstbomen versnipperen tot compost. Tijdens de compostdag op 27 maart kunnen mensen in de milieustraat gratis compost afhalen. 'Zo heb je twee keer plezier van jouw kerstboom', schrijft de gemeente.

Kaag en Braassem

De gemeente Kaag en Braassem gaat de kerstbomen op woensdag 6 januari verzamelen. Ook hier is de inzameling aangepast door de coronamaatregelen. De gemeente gaat de bomen ophalen op locatie. Voorwaarde is wel dat mensen minimaal 25 bomen tegelijk inleveren. De standplaatsen waar bomen ingeleverd kunnen worden verdwijnen dit jaar. Per ingeleverde kerstboom krijgen mensen ook hier 50 cent op hun rekening gestort.

Katwijk

Ook Katwijk heeft de jaarlijkse inzameling afgelast. De inzameldienst gaat tussen 28 december en 8 januari dagelijks door Katwijk, Rijsburg en Valkenburg rijden. Mensen hoeven hier alleen maar hun boom voor de woning te leggen en de gemeente Katwijk haalt ze zo snel mogelijk weg.

Krimpenerwaard

Om de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk te waarborgen worden de kerstbomen dit keer op vier dagen opgehaald, in elke kern is het mogelijk om de boom op de juiste dag bij de gebruikelijke inzamelplekken te leggen. De gemeente Krimpenerwaard heeft besloten dit jaar geen vergoeding per kerstboom te geven. De kerstboomsnippers zullen worden gebruikt voor de aanleg van natuurpaden Staatsbosbeheer en De Hennepakkers uit Stolwijk.

Leiden

De gemeente Leiden gaat de kerstbomen ophalen. Elke wijk heeft een eigen ophaaldag. Op die dag kunnen de bomen langs de straat worden gelegd. Mensen die eerder of later van hun boom af willen, kunnen hun kerstboom inleveren bij de milieustraat.

Leiderdorp

Kinderen kunnen in Leiderdorp op 13 januari kerstbomen inleveren. Per boom krijgen zij dan direct 50 cent. Als kinderen meer dan twintig bomen hebben verzameld dan kunnen ze een afspraak met de gemeente maken. Die rijden dan langs met de grofvuilwagen. Ook aan de coronamaatregelen is gedacht: het geld komt via een bakje waaruit de kinderen zelf de munten kunnen pakken.

Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg geeft eveneens een vergoeding van 50 cent per kerstboom. Wel is de inzameling anders dan gebruikelijk. In verband met de coronamaatregelen heeft de gemeente het aantal inleverdagen beperkt tot twee. Op woensdag 30 december en 6 januari kunnen de kerstbomen worden ingeleverd.

Lisse

In de gemeente Lisse kunnen de kerstbomen tussen maandag 4 januari en donderdag 8 januari op de aanbiedplaatsen voor het huisvuil worden neergelegd. De buitendienst zal de bomen dan de vrijdag en zaterdag daarna ophalen. Om overlast te voorkomen vraagt de gemeente om de bomen niet eerder buiten te leggen. Wil je toch al voor 4 januari van je boom af dan kun je deze in stukken knippen en in de gft-bak gooien.

Ook in Lisse kun je tijdens de compostdag van 27 maart gratis compost afhalen voor nieuw plezier van de kerstboom.

Midden-Delfland

In de gemeente Midden-Delfland kun je op 6 januari je kerstboom inleveren. De bomen worden dan 's middags versnipperd. Het is mogelijk om de boom al eerder op de aangegeven plekken neer te leggen. De gemeente Midden-Delfland heeft besloten om uit veiligheidsoogpunt met betrekking tot de coronaregels dit jaar geen vergoeding te geven voor de ingeleverde kerstbomen. Volgens mediapartner WOS leidde dit tot boze reacties in de gemeente.

Nieuwkoop

Geen achtertuinen vol met kerstbomen of kinderen met drie bomen achter de fiets in de gemeente Nieuwkoop. De traditionele kerstboominzameling voor kinderen gaat deze jaarwisseling niet door. De bomen kunnen ingeleverd worden in de milieustraat of op de aanbiedplaats van de minicontainers worden gelegd. Deze zullen dan begin januari worden opgehaald.

Noordwijk

Ook in Noordwijk geen inzameling voor een loterij of voor contant geld. De gemeente gaat de kerstbomen ophalen op de gebruikelijke aanbiedplaatsen voor het afval. Noordwijk vraagt aan haar inwoners om de kerstbomen pas op de inzameldag buiten aan te bieden om zo branden te voorkomen.

Oegstgeest

In Oegstgeest is er dit jaar een lockdown kerstboom challenge. Voor elke ingeleverde boom krijgen de kinderen een lot voor de loterij. In totaal gaat de gemeente 23 cadeaubonnen van een speelgoedketen verloten.

Pijnacker-Nootdorp

Er is dit jaar geen kerstboominzameling in Pijnacker-Nootdorp. Een inzameling waarbij inwoners op pad gaan en in groepen samenkomen bij de inleverlocaties vindt de gemeente niet bij het advies om thuis te blijven passen. De gemeente gaat vanaf 4 januari de kerstbomen ophalen. Inwoners kunnen vanaf 2 januari hun boom buiten leggen, als dit maar gebeurt op een plek die het verkeer niet belemmert en goed bereikbaar is voor de vrachtauto's van de gemeente.

Rijswijk

De gemeente Rijswijk gaat de kerstbomen dagelijks ophalen van de plaatsen waar mensen normaal hun minicontainer neerzetten. De gemeente roept op om de kerstboom niet in de gft-container te doen, de stam is te dik om deze te composteren. Ook kunnen de kerstbomen worden ingeleverd bij de milieustraat op Hoornwijk.

Teylingen

In de gemeente Teylingen kunnen de kerstbomen tussen maandag 4 januari en donderdag 8 januari op de aanbiedplaatsen voor het huisvuil worden neergelegd. De buitendienst zal de bomen dan de vrijdag en zaterdag erna ophalen. Om overlast te voorkomen vraagt de gemeente om de bomen niet eerder buiten te leggen. Wil je toch al voor 4 januari van je boom af dan kun je deze in stukken knippen en in de gft-bak gooien.

Ook in Teylingen kun je tijdens de compostdag van 27 maart gratis compost afhalen voor nieuw plezier van de kerstboom.

Voorschoten

De gemeente Voorschoten gaat de kerstbomen vanaf 6 januari ophalen. Wel wordt aan iedereen gevraagd om de spijkers uit de boom te halen. Er is geen vaste planning voor het ophalen van de bomen. Je kunt de boom buiten zetten wanneer je wilt en de gemeente haalt de boom zo snel mogelijk weg.

Waddinxveen

Kinderen kunnen hun ingezamelde kerstbomen in Waddinxveen op 6 januari gewoon inleveren voor 50 cent per boom. Kinderen die meer dan vijftig bomen hebben verzameld kunnen een afspraak maken met de gemeente en dan worden de bomen thuis opgehaald. Wel moeten de bomen op het afgesproken tijdstip langs de weg liggen zodat ze zo snel mogelijk afgevoerd kunnen worden.

Wassenaar

In Wassenaar gaat de jaarlijkse inzamelactie van kerstbomen niet door vanwege de coronamaatregelen. De gemeente gaat de bomen nu ophalen. Vanaf 6 januari kun je jouw kerstboom aan de straatkant leggen op de plek waar je normaal je container neerzet. De bomen worden dan zo snel mogelijk weggehaald.

Westland

In Westland krijgen mensen 50 cent per ingeleverde boom. De bomen kunnen tussen 28 december en 9 januari worden ingeleverd. Bij 25 of meer verzamelde kerstbomen is het mogelijk om de kerstbomen op te laten halen. De gemeente laat wel weten dat stapels kerstbomen die voor de jaarwisseling in openbaar gebied worden aangetroffen beschouwd worden als een mogelijke brandhaard. Deze worden, zonder dat daar een vergoeding voor wordt verstrekt, verwijderd door medewerkers van de gemeente.

Zoetermeer

In Zoetermeer krijg je dit jaar geen mandarijn voor je kerstboom. Er is dit jaar een andere kerstboominzameling dan gebruikelijk. Vanwege de lockdown geeft de gemeente geen mandarijn en geen lootje voor de boom. De kerstbomen worden nu in de eerste week van januari per wijk opgehaald. De bomen kunnen op de aanbiedplaatsen van de minicontainers of van de ondergrondse containers worden neergelegd.

Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude gaat de inzameling van de kerstbomen dit jaar niet aanpassen. 'De inzameling is in de buitenlucht en daarom kunnen we dit gewoon doen zoals altijd', zo laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Zuidplas

De gemeente Zuidplas gaat de kerstbomen dit jaar alleen in Moordrecht inzamelen. Een woordvoerder laat weten dat de gemeente nog met meer informatie over het precieze inleveren zal komen, maar wel is al duidelijk dat de gemeente bij de inzameling gaat kijken naar de kerstbomen met kluit die nog levensvatbaar zijn. Deze zullen opnieuw worden geplant. De overige bomen worden versnipperd. De mensen met een kerstboom met kluit wordt gevraagd contact op te nemen met de gemeente, zodat er gekeken kan worden of ze later een nieuwe kerstboom uit kunnen zoeken.

LEES OOK: Kinderen halen kerstbomen op voor het goede doel