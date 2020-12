Verplichte bomenkap bij Westlander stilgelegd vanwege vleermuizenonderzoek

Een verplichte bomenkap bij een particulier aan de Woutersweg in 's-Gravenzande is maandag stilgelegd, omdat er geen onderzoek was gedaan naar eventuele vleermuizen in de bomen. Eigenaar Tom van Dillen moest de 45 bomen kappen, omdat ze op grond staan met een glastuinbestemming.

De 's-Gravenzander had de bomen geplant om zijn woongenot te verbeteren. In 2018 oordeelde het college van B en W dat de bomen weg moesten en legde tevens een dwangsom op. Van Dillen ging in beroep bij de rechtbank en kreeg gelijk, schreef mediapartner WOS eind 2019. De gemeente Westland stapte vervolgens naar de Raad van State en kreeg daar weer gelijk.

Volgens de Raad van State mogen de bomen er niet staan omdat ze niet bij een glastuinbouwbedrijf horen. Dat er ten tijde van de rechtszaak 50 meter verderop ook bomen op glastuinbouwgrond stonden en het college daar toen niet handhavend optrad, maakte volgens de Raad van State niet uit, schreef WOS.

Vleermuizen

En dus begon de bomenkap maandagochtend. Maar niet voor lang, want de kap werd uiteindelijk toch gestopt nadat natuurorganisatie Natuurlijk Delfland een handhavingsverzoek indiende en de politie belde. 'De milieupolitie is toen geweest en heeft de kap stilgelegd', vertelt voorzitter Geert van Poelgeest. En dat allemaal vanwege mogelijke vleermuizen? 'In de wet staat, dat als je een flinke boom kapt, dat je onderzoek moet laten doen of er vleermuizen in de bomen zitten', legt Van Poelgeest uit.

Natuurlijk Delfland heeft inmiddels zelf ook een andere oplossing om de definitieve kap tegen te gaan: de Regeling Tijdelijke Natuur. De regeling maakt het voor grondeigenaren mogelijk terreinen met een bestemming zoals glastuinbouw tijdelijk in te zetten voor natuur. Dan verandert de bestemming niet en kan je de bomen laten staan, aldus Van Poelgeest.

Hoe nu verder?

Volgens Natuurlijk Delfland is de gemeenteraad nu aan zet. Wanneer daar meer duidelijkheid over komt is nog niet bekend.