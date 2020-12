Twee aanhoudingen voor vuurwerkontploffing in woning

De bewoners van het huis lagen te slapen toen er een steen door de ruit van de voordeur werd gegooid. Door dat gat is een zogenaamd 'Flowerbed' in de gang gezet, een stuk vuurwerk dat bestaat uit 36 buizen. Nadat het was aangestoken, is het vuurwerk uit al die buizen door de woning geschoten. Er is ook een kogelvuurpijl in het huis gelegd en aangestoken, maar die is niet afgegaan.

De schade aan de woning was groot en de schrik bij de bewoners zit er nog altijd in. Als er brand was uitgebroken, hadden de bewoners volgens de politie in de val gezeten. Daarom wordt er gesproken over een poging tot doodslag.

Schade in het huis | Foto: Politie

Mogelijk verkeerd adres

De politie liet in Team West weten dat de daders zich mogelijk hadden vergist in het adres. Eerder die nacht had een buurtbewoner een aantal jongeren aangesproken die vuurwerk afstaken. Ook belde hij de politie. Het is mogelijk dat ze daarna terugkwamen om wraak te nemen, maar bij het verkeerde huis toesloegen.

De recherche van bureau Kaag en Braassem heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de ontploffing. Maandag 21 december werd een 22-jarige man uit Nieuwveen aangehouden, de volgende dag is een 25-jarige Dordrechter gearresteerd. De twee zijn inmiddels weer vrij, maar blijven verdachten in de zaak. Het onderzoek gaat verder en de politie blijft op zoek naar meer informatie.

