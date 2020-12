ADO Den Haag krijgt casino in het stadion

De ruimte links na de entree van het stadion, eerder bekend als de Zuiderpark Lounge en het Haags Heineken House, wordt omgetoverd tot een speellocatie. 'Dit is iets waar wij al lang mee bezig zijn en écht naar uitkijken', zegt directeur Remco van den Berg van Hommerson op de site van ADO Den Haag. 'We hebben lange tijd in deze omgeving rondgekeken en uiteindelijk is ons oog gevallen op het hoofdgebouw van ADO Den Haag. Als wij daar de Zuiderpark Lounge in liepen, dan zagen we het meteen voor ons: daar moest gewoon een casino komen. De faciliteiten zijn aanwezig en alles is helemaal in orde.'

Hommerson-directeur Remco van den Berg en ADO-directeur Mohammed Hamdi | Foto: ADO Den Haag

Ook ADO-directeur Mohammed Hamdi is blij met de komst van het casino. 'De samenwerking is één van de grootste partnerships in de geschiedenis van onze club. Een fraai casino in het Cars Jeans Stadion geeft dit nog meer glans. De speellocatie draagt bovendien bij aan de gebiedsontwikkeling rond het stadion. Het creëert kansen voor nog meer bedrijvigheid en commercialisering. Een avondje uit op het Forepark zal steeds verleidelijker worden, zeker bij en rondom wedstrijden. Daarom noem ik dit een 'samenwerking 3.0'.'

Werkzaamheden al begonnen

Er is al begonnen met de werkzaamheden in het Cars Jeans Stadion. Naar verwachting kan de speellocatie op woensdag 20 januari open, mits de coronamaatregelen dat toelaten, aldus ADO Den Haag.