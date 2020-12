Reddingsbrigade raadt af om op eigen houtje een nieuwjaarsduik te nemen

De Reddingsbrigade Nederland waarschuwt fans van de nieuwjaarsduik om rond de jaarwisseling niet op eigen houtje te gaan zwemmen in de zee of een binnenwater. Alle georganiseerde nieuwjaarsduiken zijn vanwege het coronavirus afgeblazen, waardoor hulpverleners en lifeguards niet preventief aanwezig zijn.

'Een nieuwjaarsduik kan acuut een levensgevaarlijke situatie opleveren', aldus de Reddingsbrigade. Het water in Nederland is momenteel gemiddeld zo'n 7 graden Celsius, wat koud genoeg is om onderkoeling en kramp te veroorzaken bij een zwempartij. Een duik in het koude water kan tot een koudeshock leiden met onder meer versnelde ademhaling, onvermogen om de adem in te houden, paniek en daarmee verdrinkingsgevaar tot gevolg.

Hulpverlening komt natuurlijk wel als die wordt opgeroepen, aldus de Reddingsbrigade, maar omdat er bij een 'wilde duik' geen direct toezicht is, kan hulp mogelijk later geboden worden dan bij een georganiseerde nieuwjaarsduik.

Blikken zeewater

De organisator van de duik op Scheveningen heeft een alternatief bedacht. Mensen die zich opgaven kregen een soepblik met water uit de Noordzee opgestuurd. 'Als de mensen niet naar de zee mogen komen, brengen we de zee gewoon naar de mensen. Met de Nieuwjaarsduik uit Blik hebben we een mooi alternatief. Hopelijk wordt het net zo leuk!', zei Alex Schuttert van Stichting Nieuwjaarsduik eerder. 'Je kunt het zeewater - uit de Scheveningse haven - zo thuis over elkaar uitgieten en elkaar toch gelukkig nieuwjaar wensen.'

De blikken waren binnen een dag op. 'Mensen blijken een grote behoefte te hebben aan een frisse start van 2021 en hebben al veel voorpret met deze toch wel ludieke en unieke thuisduik. Precies daarom vinden wij het zo leuk dat Nederland massaal kiest voor de thuisduik', aldus Schuttert.

Op 1 januari om 12.00 uur blikt TV West terug op de Nieuwjaarsduiken van de voorgaande jaren. Presentator Pim Markering duikt samen met jou in het verleden van de traditionele Scheveningse plons.